Velvyslanecký třesk, do konce roku se vymění 29 diplomatů. Kdo získá nové posty a kdo dostane stopku?

Do konce letošního roku by se mělo podle mluvčího Černínského paláce Daniela Drakea vystřídat 29 velvyslanců. „Z toho má šest velvyslanců pracovní poměr na dobu určitou. V ostatních případech se jedná o služební poměr. Po skončení vyslání jsou tedy zařazeni zpět do ústředí, či vysláni na jiný zastupitelský úřad,“ sdělil Drake serveru Lidovky.cz.

Mezi 26 obměnami, jež resort zatím zveřejnil, však chybí například nové vedení ambasády v Číně, na Ukrajině či v Dánsku. Do Pekingu by se přitom měl přesunout z Japonska velvyslanec Martin Tomčo. Vladimír Tomšík, někdejší viceguvernér České národní banky z dob éry Miloše Zeman, v Pekingu působí od roku 2019, z postu odejde v září. A opustí i Černínský palác, jenž s ním další spolupráci neplánuje.

Konec Stropnického v Izraeli

Stejný scénář potkal i dnes již bývalého velvyslance v Izraeli Martina Stropnického. „Nebyl jsem vyslán jako stálý člen nebo zaměstnanec, byl jsem tam na externí smlouvu, která mi vypršela 31. července. A od té doby jsem zase svého štěstí strůjcem. S MZV už nemám co do činění,“ řekl serveru Lidovky.cz Stropnický, který byl dříve členem kabinetu Andreje Babiše (ANO), v němž působil jako místopředseda vlády i ministr zahraničí.