Venezuelské dobrodružství Hradu. Zeman zvedl hlas proti Číně, Rusku i komunistům

PRAHA Podle informací LN panovala mezi trojlístkem vrcholných ústavních činitelů, kteří před dvěma týdny probírali aktuální zahraniční politiku Česka, nebývalá shoda ohledně postupu k vnitropolitickou krizí zmítané Venezuele. Ačkoli Praha nemá výraznou politickou vazbu na tuto jihoamerickou zemi, věnovala jí podstatnou pozornost.

Prezident Miloš Zeman dokonce pozval opozičního předáka a šéfa parlamentu Juana Guaidóa na návštěvu Česka. Praha nevybočuje ze stanoviska většiny unijních zemí a USA, které dávají kredit Juanu Guaidóovi proti Nicolási Madurovi.



Zeman v odůvodnění svých kroků připomněl, že Madura z funkce prezidenta odvolal venezuelský parlament, který ovládá opozice. Podle venezuelské ústavy přitom platí, jestliže je prezident odvolán nebo zemře, na jeho místo jako dočasný prezident nastupuje předseda parlamentu, jímž je právě Guaidó.

„Pro Zemana není Maduro žádný levicový intelektuál, ale člověk, který uvrhl zemi do neuvěřitelné bídy,“ řekl LN jeden z účastníků setkání. Pozvání do Česka doprovodil Zeman v dopise pro Guaidóa výzvou, aby coby prozatímní prezident co nejrychleji vypsal předčasné volby.

„Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poblahopřál k vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a demokratickým volbám. Přeji vám mnoho štěstí ve vašem úsilí a pevně věřím, že vaše snaha bude úspěšná,“ stojí v listě z konce ledna, který zveřejnil Hrad.

Už v pondělí ke stejnému postupu na návrh šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) kývl kabinet. V následném prohlášení uvedl: „Vláda České republiky vyjadřuje lítost nad skutečností, že i přes opakované apely mezinárodního společenství nebyly ve Venezuele přijaty kroky vedoucí ke konání svobodných a demokratických voleb. Vláda České republiky proto uznává Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta, který by měl dovést Venezuelu ke svobodným a demokratickým volbám.“

Na jedné lodi s EU a USA

Česko se tímto krokem zařadilo po bok nejen EU ale i USA, které považují volby ve Venezuele, z nichž vzešel jako prezident Maduro, za nesvobodné. Naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim. Zeman veřejně poukázal na rozpory mezi přírodním bohatstvím země, která má rozsáhlá ložiska ropy, a přitom trpí nesmírnou chudobou, rozpadem zdravotnictví a školství. Za svůj krok si Zeman vyslechl kritiku od českých komunistů. „Toto rozhodnutí se České republice může vrátit jako bumerang, protože pokusy o majdanizaci politické scény v České republice a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta jsou na denním pořádku,“ varoval předseda KSČM Vojtěch Filip.

Dělá to kvůli přijetí v Bílém domě?

Dopálený Ondráček

Ještě dál zašel rudý poslanec Jiří Dolejš. Podle něj se Zeman postavil na stranu Západu, protože mermomocí touží po přijetí v Bílém domě. „Mě to vlastně nijak zvlášť nepřekvapilo. Víme, že Miloš Zeman měl velké ambice jednat s Donaldem Trumpem a že je dlouholetým přítelem Izraele. Myslím ale, že tím některé své voliče zaskočil,“ okomentoval pro server Lidovky.cz Dolejš.

Podle informací LN však prezident Zeman nesledoval cíl spojený s návštěvou Washingtonu, na kterou má navíc větší naději premiér Andrej Babiš. Hlavě státu spíše vadí bída, do níž Madurův režim Venezuelu uvrhl.

Nejostřeji kritiku Hradu formuloval další komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Přátelé, znovu nesouhlasím s panem prezidentem a mám pocit, že mu přeskočilo,“ podělil se o svůj názor na Facebooku.