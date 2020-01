Soud vynese verdikt v druhé větvi Rathovy kauzy během pátku, exhejtman je obviněn z přijímání úplatků

Praha Středočeský krajský soud v pátek vynese rozsudek ve druhé části korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Státní zástupce v závěrečné řeči navrhl prodloužit někdejšímu politikovi jeho již dříve uložený sedmiletý trest o minimálně dva a půl roku.

Viní ho z přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic. V případu je obžalováno devět lidí a osm společností, všichni vinu odmítají.

Soud se začal případem zabývat před rokem, obvinění v takzvané druhé větvi Rathovy kauzy padla na podzim roku 2013. Ústřední trojicí je stejně jako v první části Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottova a její manžel Petr Kott. Podle nynější obžaloby si trojice na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

V případu společností se soud vrátil i k zakázkám již projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice. Na straně uplácených stojí společnost jedné z obžalovaných Lucie Novanské Aveza, která pořádala zadávací řízení. Podplácely údajně Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Společnost ML Compet je stíhána kvůli zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Kottovým navrhuje žalobce prodloužit trest na 8,5 roku, nyní si odpykávají šestileté tresty. Státní zástupce požaduje také propadnutí celého majetku hlavní trojice a uložení zákazů činnosti. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů za zmanipulované zakázky přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Za přijetí úplatku je v druhé větvi kauzy obžalován ještě někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, který podle státního zástupce Jiřího Pražáka dostal 740 000 korun od vítěze tendru na dodání 48 sanitních vozů.

Obžalobě z podplácení pak čelí generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát, kterému navrhl žalobce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách. Do vězení chce žalobce poslat i ostatní účastníky kauzy - mají tam podle něj pobýt mezi čtyřmi až 7,5 lety. Potrestat žádá Pražák i všechny zúčastněné společnosti.

Právní zástupci Ratha a Kottových v závěrečných řečech navrhli, aby trestní senát jejich klienty obžaloby zprostil. Státnímu zastupitelství se podle nich nepodařilo prokázat ani uplácení, ani manipulace s tendry. Podobně mluvili advokáti ostatních obžalovaných. Právní zástupci Metrostavu a dalších firem označily tresty pro společnosti za likvidační. Rath ani Kottovi své závěrečné řeči u soudu přednést nechtěli, nedostaví se pravděpodobně ani na páteční vyhlášení verdiktu.

Bývalý politik nastoupil loni v říjnu k výkonu trestu do věznice v Teplicích. Tento týden ho eskorta převezla do ruzyňského vězení. Podle vyjádření jeho advokáta Romana Jelínka v médiích projevil o stěhování zájem, protože ruzyňská věznice hledá inzerátem lékaře. Rath má o pozici zájem. Vězeňská služba nicméně dříve v souvislosti s Rathem uvedla, že vězeň - lékař nyní ve svém oboru pracovat nemůže.