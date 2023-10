Obří větrník má i odpůrce, kteří v něm vidí monstrum hyzdící krajinu. Přesvědčí obce možné milionové zisky?

„Výkon elektrárny, v případě schválení, by měl být 7,2 megawattu. Měl by být schopen pokrýt průměrnou roční spotřebu šesti tisíc domácností,“ uvedl pro server Lidovky.cz Petr Vavrečka, jednatel společnosti PV Consulting, která chce projekt uskutečnit z vlastních zdrojů. Firma plánuje zprovoznění elektrárny do roku 2027.

Podle starostky obce Aleny Vendolské má ale projekt i své odpůrce. „Obávají se zničení krajinného rázu v okolí, změny klimatu, přítomnosti hluku, mizení místní fauny, poklesu cen nemovitostí v obci a poukazují i na blízkost přírodního parku Údolí Křetínky,“ sdělila starostka obce Alena Vendolská.

Všechna tato rizika má prověřit posouzení dopadů na životní prostředí EIA. Nejdelší bude podle Vavrečky právě povolovací řízení, které by mohlo trvat až čtyři roky. Samotná montáž a vztyčení je prý otázkou několika dnů.

Desítky milionů pro obec

„Největší bariérou je pravděpodobně fakt, že řada lidí vnímá stavbu jako monstrum, které nepřístojně zasahuje do krajiny. Taková námitka se těžko vyvrací,“ vysvětlil výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií ČR Jiří Gavor. Jediným způsobem, jak odpůrce přesvědčit, je podle něj ukázat příklad obce, kde to funguje a lidé si na přítomnost nové stavby zvykli.