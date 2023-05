Až tři miliardy korun ročně by stát mohl ušetřit na vězních. Vyplývá to z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) v souvislosti s úsporným balíčkem. Česká republika má ostatně pátou nejvyšší míru uvěznění v Evropské unii. Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) nyní představila pět konkrétních návrhů, díky kterým se má počet vězňů do dvou let výrazně snížit. Změny zvažuje i ministerstvo spravedlnosti.