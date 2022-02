Ty dva roky ještě odmakám, ale víckrát už kandidovat nebudu, avizoval zvolený Babiš. O Hradu pořád mlží

Titul nové knihy shrnuje celkový postoj, jak ho staronový předseda ANO předestřel v proslovu před delegáty: z jeho perspektivy je to on, kdo může za všechno dobré, ale spolčení oponentů to nechce uznat a svádí na něj všechno špatné.

Od samotné volby se na sněmu nečekalo překvapení ani souboj, tak to nebylo nikdy od ustavujícího shromáždění. Babiš obdržel nominace ze všech čtrnácti krajů republiky, vyzyvatele neměl. Volilo ho 80 procent delegátů, 13 lidí se zdrželo, šest bylo proti. Není to už sto procent hlasů jako před šesti lety, ale podpora je to stále nadstandardní a postavení vzhledem k nedostatku konkurence neotřesitelné. Nejzajímavější okolnosti okolo jeho osoby tudíž bylo, kam se vrtne v souvislosti s prezidentskou volbou. Předseda hnutí ani tentokrát nevyjevil, jestli výzvu zvedne a do boje o Hrad se postaví.

Neřeknu jasné slovo

„Z vícero důvodů k tomu neřeknu jasné slovo. Politika poškodila moji rodinu, bývalou firmu i mě a moje zdraví. Také ale vnímám, že mě řada lidí podporuje a chce, abych kandidoval. Ať už se o Hrad pokusím nebo ne, musíme jako hnutí postavit silného kandidáta, který osloví společnost napříč a bude v zahraničí bojovat za zájmy České republiky,“ uvedl.

Adepta, co by spojoval a sjednocoval, hodlá nasadit také pětikoalice, jakkoli je to od ní i od Babiše vědomě falešná rétorika. Kandidáti z logiky věci nemohou v rámci naštípnuté společnosti vyhovět všem, pokud to nemají být indiferentní améby, jako svého času Jan Fischer nebo Jiří Drahoš, protože nikoho neaktivují, nevyburcují.

Na pražském Chodově Babiš uvedl, že na sněmu v roce 2024 už obhajovat nebude a ani příštích sněmovních voleb se již aktivně nezúčastní, na to že už si musí hnutí vygenerovat nového šéfa. „Ty dva roky ještě odmakám, budu hodně jezdit mezi lidi. Musíme chodit do hospod vysvětlovat, jak je to doopravdy, co jsme dokázali,“ nastínil. Soustředění teď Babiš vrhne na dvojici nejbližších klání, obsazování komunálu a Hradu.

Sám dle nastíněné perspektivy volí mezi prezidentskou kandidaturou a důchodem; coby indicie může sloužit, že o odchodu do ústraní hovořil již několikrát, a vždycky se rozhodl setrvat, protože – jak říká – dostal maily od lidí, kteří si to tak přáli.

Zaběhnutá ublíženost

Třebaže expremiér delegátům sdělil, že nemá cenu ohlížet se zpátky, protože ve shodě se sloganem na zdech chodovské základny hnutí jede dál i v opozici, převážnou většinu proslovu věnoval výčtu starých hříchů a křivd, kterých se na něm měli dopustit politici tradičních stran a novináři, kteří straní konkurenci. Na podobné rétorice už dlouho rozehřívá své příznivce Miloš Zeman. Zatímco ten ale staví na pohrdání žurnalisty, Babiš si zvolil ublíženost. To je zaběhnutá poloha zase v jeho případě a voličsky to vychází.

„Jakoukoli naši chybu zveličovali, naše úspěchy shazovali a zprávy si upravovali tak, aby jim vyhovovaly. Místo hlídacích psů demokracie se z nich stali poslušní mopsíci pětikoalice. Přesto nebýt jediné věci, nebýt pandemie, účelový blok proti nám bychom porazili,“ mínil Babiš. Ze stavby projevu jasně vysvítalo, čím chce voliče upoutávat a mobilizovat: pomocí tvrzení, že se kolem něj v nadměrném počtu vyskytují účelová spiknutí, která ho mají odstavit, aby nemohl zlepšovat životní úroveň všech.

Vyjmenoval toho mnoho: zákon o střetu zájmů proti němu schválně nasadilo spolčení ČSSD s TOP 09, na Čapím hnízdě účelově spolupracují síly politiky a justice, kauza Pandora papers dle něj dokazuje, že i zahraničí se proti němu spiklo, a audity ohledně dotací pro Agrofert, jak přišly z Bruselu, zatahují mezi zlovolné taky úředníky Evropské komise.

Po drahotě chudoba

Druhým refrénem vedle účelovek byl „polistopadový kartel“, pružná množina oponentů, kterou teď dominantně ztělesňuje pětikoaliční vláda. Zatímco ODS na Babiše ve volbách vyzrála s heslem o Babišově drahotě, což zafungovalo, protiofenzíva se soustředí na „Fialovu chudobu“. Expremiér kritizoval škrtání v rozpočtu, šetření na platech, rušení růstu plateb za státní pojištěnce nebo odpuštění DPH u drahých energií. Levice a pravice, jak uvedl, v jeho vidění světa sice neexistují, ale faktem je, že vyklizené pole po levicových partajích obsadil.

Úsilí hodlá Babiš s novým předsednictvem napřít na obrážení voličů, ježdění do regionů, budování komunální sítě příznivců a členů. „Podporovatelé nezištně pomáhají, ale bohužel ne řada našich členů, která se aktivizuje až těsně kolem voleb. A ještě horší jsou ti, co nás chápou jako výtah k moci, co se začnou po zvolení chovat jako papaláši, jako ten kmotr z ODS v Brně. My se takových lidí zbavujeme,“ řekl Babiš.

Kmotrem z Brna narážel na exstarostu Brna-střed Jiřího Švachulu, který čelí obžalobě kvůli manipulování zakázek, ale menší škraloup v oblasti papalášství si pořídila krátce před sněmem také Alena Schillerová. Za své éry na ministerstvu financí utratila dva miliony z veřejných rozpočtů za marnivé fotky sebe sama v rozličném aranžmá, slávu si vysloužila hlavně kompozice s pávy. Přivolala tím na sebe předsedovu nelibost: Babiš je známý tím, že chodil po Úřadu vlády a zhasínal světla, aby se spořilo, na shánčlivosti si zakládá.

Schillerová si tak ubrala body v závodě rivality, jež běží mezi ní a Karlem Havlíčkem už od chvíle, co ho Babiš přivedl do vlády. Vicepremiéry musel udělat z obou, aby se dáma neurazila, oba taky představují Babišovy nejbližší opory a obhájce, a to se členy stali nedávno.

Bezchybný workoholik

Havlíček nicméně neudělal žádnou chybu, naopak si podobně jako Babiš libuje v omezeném spánku a workoholismu, takže post dvojky v hnutí, tedy prvního místopředsedy, si vysloužil on – obdržel 82 hlasů z třiadevadesáti, také bez konkurenta. Ze Schillerové je jedna z řadových místopředsedkyň, navzdory dvěma krajským nominacím to výš ani nezkoušela, a před sněmem kolem ní plynula obava, aby vůbec tohle bylo. Nakonec si možná může exministryně oddechnout, pozice dvojky v ANO se zdá být prokletá.

Tenhle mandát zastávala Radmila Kleslová a pak Jaroslav Faltýnek, oba disponovali v hnutí rozsáhlým vlivem a Babišovou důvěrou, oba ale byli nemilosrdně obětovaní a zatracení, když při výkonu svých zákulisních povinností šlápli do kalu. U Faltýnka, bez kterého se do té doby poslanecký klub v zásadě ani nerozsadil, to byla noční restaurační výprava na Vyšehrad v době lockdownu. Faltýnkovu úlohu si Havlíček se Schillerovou dělí: on jako druhý muž v hnutí, ona jako předsedkyně poslanců.

Volba místopředsedů se zvládla celá v prvním kole. Těch, co nominaci zvedlo, bylo právě tolik, kolik volných míst. Nejvyšší vedení doplňují exministr životního prostředí Richard Brabec, bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Náznak vnitřní debaty na sněmu předvedl ostravský primátor Tomáš Macura, když se zároveň vzdával nominace do vedení; podle avíza už by neměl barvy ANO hájit ani o podzimních komunálních volbách. Zdůvodnil to tím, že ANO ve městech láká jen chudinu a seniory, což mu přijde jako rezignace na původní cíle, kdy se hnutí tvářilo pravicověji. Posledních pár let usiloval o kvas programových debat, leč marně.