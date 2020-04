VIDEO: Babiš vyšlehal manželku Moniku dvoumetrovou pomlázkou. Upozornil tak na nutné rozestupy

Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělním vzkazu českým občanům, kromě přání veselých Velikonoc, opakovaně vyzval k dodržování vládních opatření ohledně koronaviru. Babiš zapojil i svou ženu Moniku, kterou v úvodu vyšlehal dvoumetrovou pomlázkou. To mělo svůj důvod. Apel byl součástí videa zveřejněného na facebookovském profilu premiéra.

Pomlázkou chtěl především upozornit na dodržování vládních opatření ohledně rozestupů, přestože hned v úvodu videa dodal, že v rodině samozřejmě neplatí. „Lidé skutečně musí dodržovat vládní nařízení. Rozestupy je nutné udržet i například u výdejních okének s občerstvením,“ apeloval na občany. „Prosím vás o to, pokud to teď pokazíme, tak to bude mít velice negativní důsledky, a samozřejmě, jak to proběhlo, se dozvíme za 7 až 10 dnů.“ Sám si podle svých slov užívá velikonoční svátky s rodinou.



Na velikonoční úvod s tradiční koledou navázal ministerský předseda svým pravidelným hlášením, ve kterém především shrnul postup vlády v boji proti koronaviru. Zmínil projekt chytré karantény, remdesivir, pomoc podnikatelům či testování. Uvedl, že podle jeho informací nyní nejsou na testy čekací doby na a kapacita provedených testů je až 10 a půl tisíce denně.



V závěru videa zveřejněného na velikonoční neděli popřál všem klidné svátky a poděkoval za ukázněnost. „Zatím to vypadá dobře v porovnání s ostatními státy, zkusme si to nepokazit.“



Občany k dodržování vládních nařízení důrazně požádal i ve svém druhém projevu k národu, který 9. dubna odvysílaly tři hlavní televize a Český rozhlas. „Nenavštěvujte příbuzné. Nebuďte v uzavřených prostorech s mnoha lidmi. Je to opravdu nebezpečné, protože nemoc covid-19 může být infekční, i když nemáte příznaky. Nechoďte po městě nebo vesnici na koledu.“