Virus i jako spící medvěd, který se probral. U některých lidí se covidová infekce uhnízdila v těle

PRAHA Prodělat opakovaně nemoc covid-19 je obzvlášť velká smůla. V Česku dosud prokazatelně potkala 1535 lidí, vyplývá z dostupných dat Státního zdravotního ústavu. Jak ale upozornil imunolog Vojtěch Thon z výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně, nemusí se pokaždé jednat o takzvanou reinfekci – přihodit se dle něj může i to, že vir se v těle nakaženého uhnízdí a později se reaktivuje. Tak jako medvěd, který se na jaře probouzí z dlouhého zimního spánku.

„Existují obě možnosti. Tedy že se člověk infikuje opakovaně – a to nejen dvakrát, ale i vícekrát – anebo že u pacientů s porušenou imunitou nastane v případě chronického průběhu reaktivace viru,“ řekl pro Lidovky.cz Thon.



Příčiny to může mít různé, dle Thona je možné, že po zánětu na sliznici dojde k takzvané virémii, kdy se virus dostává do tělesných orgánů jedince. „Pak je otázka, zda dojde k nové infekci, jež podnítí celkovou imunitní reakci. Anebo může jít i o kombinaci obou variant, reinfekce a stavu po původním covidu. Klinicky se to nedá odlišit,“ uvedl imunolog.

Dle něj je důležité si uvědomit, že nemoc covid-19 ve své podstatě nezpůsobuje vir SARS-CoV-2, ale přemrštěná reakce imunitního systému. K jeho reaktivaci tak může dojít vinou dalšího setkání se s virovou dávkou nebo také prostřednictvím skryté infekce jako takové.

„K nalezení odpovědi bychom potřebovali laboratorní testy, a to ještě učiněné z různých míst organismu. Potřebovali bychom vzorky ze sliznic, jenže ty se takto nevyšetřují, a je to tudíž špatně diagnosticky podchycené. Nevyšetřujeme imunitní odpověď ani reaktivitu na sliznicích, přes které vir přechází do našeho organismu, zejména pak přes sliznice dýchacího traktu. Testy se provádějí pouze ze séra a to je málo,“ vysvětlil odborník.

Dosud se přesně neví, jak dlouho může vir zůstat v lidském těle uhnízděný. „Víme třeba, co se konkrétně děje, když jsou postiženy plíce. Podíváte-li se na ně kupříkladu za další týden, už to není tak, že by se vir v organismu kultivoval či replikoval, tedy množil. Už se jedná o rozvíjející se reakci patologickou, dochází k přeměně tkání, což už je reakce poinfekční,“ uvedl Thon.

O takzvaném spícím viru mluvil též epidemiolog Petr Smejkal, zmínil jej ve spojitosti s pacienty, kteří se nakazili dvakrát. „Nevíme, zda je o reinfekci, anebo o reaktivaci, tedy že se virus uhnízdil někde v těle,“ řekl Smejkal pro server iRozhlas.cz.



Imunolog Václav Hořejší má za pravděpodobnější variantu, že se člověk nakazí covidem-19 znovu. Zdůraznil, že zvlášť mírný průběh nemoci nezaručuje, že si organismus vytvořil dostatečnou imunitu, tedy že se vůči viru stal odolným. Případů, kdy se lidé nakazí znovu po prodělání infekce, podle něj přibývá. „Avšak máte-li covid-19, odezní vám příznaky a objeví se třeba za dva týdny, je možné, že se vir ještě někde v těle uchytil a znovu vzplanul,“ připustil Hořejší.

Klíčová terapie

Podle Thona je jedním z témat, kterými je nutné se zabývat, rekonvalescence pacientů s těžkým průběhem covidu. A také to, zda právě u oslabených jedinců může docházet k reaktivaci.

Imunolog zdůraznil, že právě proto je nutné věnovat pozornost vedle prevence také terapii. Tedy aby se používaly látky, jež brzdí zánět a dokážou snižovat replikaci viru. „Na to se zapomíná, přitom máme řadu léků, jež poskytují šanci uchránit pacienta od těžkého průběhu nemoci a od hospitalizace. U každého by se takové látky měly nasazovat dle toho, jaké jiné léky už užívá,“ uvedl Thon.

O jaké látky jde? Jednou z možností je dle imunologa protizánětlivá modulační léčba, například pomocí léku Montelukast, který má potenciál bránit replikaci viru. „K tomu je možné přidat látky na zabránění respiračního stresu na buněčné úrovni. Jsou to léky, jež jsou dostupné a levné,“ řekl Thon.