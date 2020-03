Vláda vyhradila dvě hodiny pro nákupy lidí přes 65 let, snahou je chránit starší občany

PRAHA V maloobchodních prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Na středečním zasedání o tom rozhodla vláda, informoval novináře premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko. Babiš později na tiskové konferenci uvedl, že stát opatření rozšíří i na drogerie a lékárny.

„Od zítřka (čtvrtka) od deseti do 12 hodin nakupují v potravinách jen důchodci,“ shrnul Babiš smysl nově schváleného opatření. Vláda už v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů. Zakázala také obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení.



Babiš později při tiskové konferenci uvedl, že ho novinářský dotaz upozornil na to, že vládní opatření nezahrnuje drogerie a lékárny. „Musíme tam ještě dát drogerie a lékárny. Pan ministr (zdravotnictví Adam Vojtěch, za ANO) to ještě dnes udělá a samozřejmě vláda to odsouhlasí, protože logicky to tam musí být. Za to se omlouváme a děkujeme, že nás kontrolujete a navrhujete různé věci,“ řekl.

Šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula řekl, že opatření nezakazuje starším občanům do obchodu jít i mimo vyhrazenou dobu. „Ale mimo tyto hodiny by do obchodů chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe. Šli by tam s tím, že budou riskovat vlastní zdraví,“ konstatoval.

Babiš zdůraznil, že důchodci jsou skupinou obyvatel, která je v případě nemoci COVID-19 nejvíc ohrožena. „Rozhodli jsme, že vláda zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin od deseti do 12 hodin, s výjimkou osob starších 65 let věku,“ citoval z textu rozhodnutí. Výjimka platí také pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dodal, že vláda doporučila všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky po každém použití. „Stejně tak kliky, madla, dveře, a to alespoň jednou za hodinu,“ uvedl.

Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 mírně přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva Česka.