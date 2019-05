Vláda patrně odmítne návrh ODS na toleranci 0,5 promile alkoholu za volantem

Praha Kvůli záporným dopadům na bezpečnost silničního provozu vláda patrně odmítne návrh poslanců opoziční ODS na toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. O předloze rozhodnou zákonodárci.

Občanští demokraté poukazují na to, že určitá tolerance alkoholu u řidičů je většině států Evropské unie běžná. Půl promile odpovídá vypitým zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.



„Je prokázáno, že řidič pod vlivem alkoholu v navrhovaném množství, tedy až 0,5 promile, ohrožuje kromě svého zdraví, života a majetku rovněž i zdraví, život a majetek ostatních účastníků silničního provozu včetně cyklistů a chodců,“ stojí v předběžném stanovisku kabinetu, které po schválení dostanou zákonodárci.

Alkohol za volant nepatří v žádném množství! Návrh ODS na toleranci 0,5 promile je populismus, který kráčí přes mrtvoly. pic.twitter.com/gbMUAac1u3 — Dan Tok (@tok5934) April 5, 2019

Řidiči, kteří požili do 0,5 promile alkoholu, způsobili za posledních 7 let 1461 nehod

Kabinet poukáže podle podkladů na vyšší riziko nehod s ohledem na horší zrakové vnímání a schopnost vnímat překážky a bezpečně a včas na ně reagovat. Upozorní také na statistiky, podle nichž za posledních sedm let zavinili řidiči s hladinou alkoholu do 0,5 promile 1461 nehod se zraněním. „Přitom došlo k usmrcení 58 osob, těžkému zranění 228 osob a lehkému zranění 1567 osob. Ekonomická ztráta dosáhla minimálně 3,6 miliardy korun,“ stojí v materiálech.

Předkladatelé z řad ODS uvádějí, že ze členských zemí unie je vedle Česka nulová tolerance alkoholu u řidičů uzákoněna už jen na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. „Mezi legislativní hranicí pro toleranci určitého množství alkoholu v krvi řidiče a počtem obětí dopravních nehod neplatí přímá úměra. Země, které mají nulovou toleranci, patří mezi země s největším počtem obětí dopravních nehod na jeden milion obyvatel,“ tvrdí.

Tolerance by neplatila podle návrhu ODS obecně pro všechny řidiče. Nulová by se nadále vztahovala například na řidiče mladší 21 let, na řidiče autobusů, tramvají a nákladních automobilů, na taxikáře a řidiče smluvní přepravy a na učitele autoškol.