Vláda při zhoršení situace doručí seniorům respirátory poštou. Plaga má zjistit, zda je chtějí i učitelé

Praha Vláda v případě výrazného zhoršení situace v souvislosti s koronavirem doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu, řekl v pondělí během jednání kabinetu formou videokonference premiér Andrej Babiš (ANO).

Minulý týden avizoval, že vládě navrhne, aby stát zhruba třem milionům důchodců rozdal ze svých zásob respirátory a roušky. Také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru uvedl, že Česká pošta je připravena v řádu dnů distribuovat respirátory ohroženým skupinám obyvatel, pokud o tom na návrh odborníků rozhodne vláda.

Stát má nyní podle Babiše ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou ve skladu policie v Opočínku u Pardubic.

„Pokud dnes máme takovéto množství, tak si myslím, že je to vhodná doba na to, abychom (rozdělili respirátory a roušky) například třem milionům důchodců prostřednictvím České pošty a za podmínky, že to v pondělí projednáme na vládě,“ uvedl Babiš minulý týden při zahájení kampaně hnutí ANO do krajských a senátních voleb v Olomouci. V ČR je 2,89 milionu lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí.

Hamáček sdělil, že definovat případně ohroženou skupinu obyvatel musí ministerstvo zdravotnictví. Distribuce ochranných materiálů by podle něj vyšla na několik desítek milionů korun.

„Andrej Babiš opět slibuje roušky do schránek, tentokrát seniorům v případě, že se zhorší situace. Roušky do schránek ale sliboval už na jaře a zatím poštou nikomu nic nepřišlo. Místo planých slibů by měl stát ochránit konkrétní ohrožené skupiny obyvatel. Místo zbytečných plošných opatření a předvolebních gest by stát měl být schopen lokálně reagovat na nová ohniska nákazy. To se zatím zjevně vládě nedaří,“ kritizoval na Twitteru předseda opoziční ODS Petr Fiala.

V pracovních dnech minulého týdne dosahovaly denní přírůstky nových případů covidu rekordních hodnot. Dosud nejvíc pozitivních testů od začátku března za jeden den zjistily laboratoře v pátek, 797. Ve středu to bylo 646 případů a ve čtvrtek 677. Také o víkendu byly nárůsty rekordní, co se týče volných dnů - v sobotu laboratoře zaznamenaly přes 500 pozitivních testů, v neděli 411.

Aktuálně nakažených je rekordních 8667 lidí. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. V nemocnicích je nyní 204 nakažených, 52 z nich v těžkém stavu. Od začátku března, kdy epidemie v zemi vypukla, se nákaza v zemi potvrdila dohromady u 28 156 lidí, z nich se více než 19 000 vyléčilo a 436 zemřelo.

Respirátory pro učitele

Vláda také v pondělí pověřila ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby zjistil u pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), zda by učitelé v hlavním městě měli zájem o dodávku respirátorů, sdělil Babiš.



V Praze je podle něj současná situace s výskytem koronaviru nejhorší, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžové barvě. Do dalších regionů by nabídka respirátorů pro učitele šla v případě, že budou mít na takzvaném semaforu též oranžovou, dodal předseda vlády.



Kabinet a ráno také Rada vlády pro zdravotní rizika podle Babiše rovněž řešily, jak ochránit učitele, aby v případě výskytu onemocnění covid-19 nemuseli do karantény a výuka ve školách tak nebyla narušena. „Nechceme nikomu nic nařizovat, proto vláda pověřila ministra Plagu, aby zjistil u primátora Hřiba, jestli by učitelé v hlavním městě měli zájem o dodávku respirátorů. V Praze je teď situace nejhorší. Stejná nabídka půjde do dalších regionů v případě, že budou mít na semaforu oranžovou barvu,“ napsal.

V Praze zůstaly kvůli onemocnění pedagogů po prázdninách uzavřené například ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích a Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13. Třídy nebo celé školy jsou uzavřeny též v dalších krajích. Týká se to například Benešovy základní školy v Doudlevcích v Plzni nebo zlínské mateřské školy na Kútech.