Vláda a opozice našly shodu na znění pandemického zákona, řeší i kompenzace

PRAHA Vláda s opozicí našly shodu na znění pandemického zákona. Po čtvrtečním jednání to oznámil šéf ODS Petr Fiala. Kabinet do předlohy podle něj zahrnul i řešení odškodňování živnostníků a firem zasažených opatřeními proti koronaviru. Podle premiéra Andreje Babiše má být nárok na náhradu škody podle pandemického zákona od 1. března do konce jeho platnosti.

Koalice Spolu, do které kromě občanských demokratů patří též lidovci a TOP 09, dnes zároveň navrhne na jednání Sněmovny, aby nouzový stav skončil se začátkem účinnosti pandemického zákona. Zatím pro to koalice nehledala shodu s dalšími subjekty.



Lídři stran o předloze jednali v úterý a ve středu, po níž byla shoda na většině opozičních návrhů, ne však na odškodňování. K tomu zástupci parlamentních subjektů dospěli dnes.



„Byli jsme opakovaně ujištěni vládou, ministerstvem zdravotnictví, že když bude schválen pandemický zákon v té podobě, na jaké jsme se domluvili, tak že to ministerstvu poskytuje dostatek pravomocí a nástrojů k tomu, aby mohlo i mimo rámec nouzového stavu zvládat pandemii,“ řekl Fiala k návrhu na ukončení nouzového stavu.

„Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný někdy příští pátek, to znamená, že by vyšel ve Sbírce zákonů. Aktuálně stav nouze platí do 28. února.

Na náhradu škody podle pandemického zákona by měl být nárok od 1. března do konce platnosti předpisu. Novinářům to po čtvrtečním jednání s opozičními stranami řekl premiér Andrej Babiš. Žádosti, na jejichž předložení by měli poškození podnikatelé dostat roční lhůtu, bude přijímat ministerstvo financí. Na vyjádření by měl úřad dostat šest měsíců, uvedl premiér.

Uchazeči o odškodnění budou muset škodu prokázat, odpočítají se také již vyplacené kompenzace. „Pokud se někdo rozhodne požádat o náhradu škody, tak by to mělo platit od 1. března do skončení pandemického zákona. Potom mají rok, aby to předložili. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které má šest měsíců na vyjádření,“ uvedl.

Babiš po ranním jednání s opozicí řekl, že výsledky vypadají nadějně. S definicí odškodnění, která byla posledním zbývajícím sporným bodem, souhlasí všechny strany s výjimkou SPD. „Podá se jeden pozměňovací návrh, který podepíšou předsedové všech stran kromě SPD. Na základě toho by to mohlo být schváleno,“ uvedl Babiš. Opozice podle něj tvrdí, že by neměl být problém ani se schválením předpisu v Senátu, kde nevládní strany tvoří většinu.