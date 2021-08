Na Domažlicku se srazily Západní expres s osobním vlakem. Dva lidé zemřeli, dalších sedm je v kritickém stavu

„Složky integrované záchranné služby si místo nehody rozdělily na dva úseky, kde společně zasahují desítky záchranářů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Podle ČTK zemřeli dva lidé, sedm je v kritickém stavu, 31 zraněných je mimo ohrožení života. Na místě jsou všechny složky IZS a čtyři vrtulníky, pomáhají i záchranáři z Německa.



Zasahuje letecká záchranná služba z Prahy, Plzně, Královéhradeckého kraje a jižních Čech. „Vozy českých záchranářů doplňuje pět sanitek z Německa. Na místě je také náš inspektor provozu,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Na místo míří i posttraumatický intervenční tým hasičského sboru Plzeňského kraje. Všichni cestující jsou již ze souprav venku.



Policie ČR @PolicieCZ PLZEŇSKÝ KRAJ - Dnes krátce po osmé hodině došlo ke střetu dvou vlaků na trati v obci Milavče na Domažlicku. Všechny složky IZS na místě. #policieplk oblíbit odpovědět

Jeden z havarovaných vlaků je podle webu ČD Západní expres, který jezdí z Plzně do Mnichova. Druhý vlak je osobní. Nehoda se stala na jednokolejné trati, jde o vlaky Ex 351 Západní expres a Os 7413.



„S největší pravděpodobností měl Expres stát na návěstidle Stůj a nestál, projel ho a srazil se s osobním vlakem,“ uvedl pro iDNES.cz Havlíček, který zrušil svůj program a míří na místo neštěstí. Ministr odmítl komentovat počet zraněných, jelikož ještě není osobně přítomen, ale situace je podle něj vážná



Za neštěstím je tak podle prvotních informací chyba strojvedoucího. „Veškerá technika byla v provozu, lidskému selhání nelze zcela zabránit,“ dodal Havlíček na otázku, jak to, že po loňském tragickém roce se na českých železnicích opět stala další typově stejná nehoda.

Na místo neštěstí jedou také zástupci vedení Českých drah.



O nehodě informovaly České dráhy na svých webových stránkách. Provoz mezi stanicemi Domažlice a Blížejov je přerušen.



Podle webu ČD vlak 362 Západní expres ukončí svoji jízdu ve stanici Blížejov. Pro cestující v úseku Blížejov - Domažlice je zajišťována náhradní autobusová doprava. Pro svoji další jízdu z Domažlic ve směru Furth im Wald - Schwandorf - München využijí cestující následný vlak Ex 360.

Vlak Ex 351 bude v úseku Blížejov - Praha hlavní nádraží nahrazen vlakem Ex 30351. Předpokládané zpoždění vlaku Ex 30351 při odjezdu ze stanice Blížejov bude asi 30 až 50 minut.