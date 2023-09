Válek slíbil antibiotika z Koreje, realita je ale jiná. Léky do Česka vůbec nedorazí

„Nic takového u nás registrováno není. V databázi nejsou ani korejská antibiotika, ani jiné léky,“ řekl serveru Lidovky.cz farmakoekonom Josef Suchopár.

Zajistit to měly nově nasmlouvané firmy z Jižní Koreje, jejichž medikamenty sem měly začít proudit už letos na podzim. Jejich přísun domlouval ministr spolu s předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) při své březnové cestě do Jižní Koreje a na Tchaj-wan. Vedení resortu doufalo, že se do českých lékáren dostane až několik set tisíc balení. Mělo jít především o antibiotické suspenze pro děti.