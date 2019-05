Vltava jako byznys budí obavy. Plány počítají s dvojnásobkem vodáků i s turisty z ciziny

Praha Stovky kilometrů vodního toku jako podnikatelský projekt. Tak vidí Vltavu Středočeská a Jihočeská centrála cestovního ruchu. Počítají s dvojnásobkem vodáků a vyššími tržbami. Místní se ale obávají, že by takový nápor turistů byl za hranicí únosnosti.

Od jihočeské Kvildy až po Mělník na severu středních Čech. Čtyři sta třicet kilometrů dlouhý tok Vltavy by se měl stát marketingovým produktem – dlouhým pásmem vytvářejícím zisk díky masivní turistické aktivitě.



Českou řeku si v těchto barvách maluje Jihočeská centrála cestovního ruchu, která se svou středočeskou sestrou vytvořila projekt Vltavská vodní cesta 2022. V následujících třech letech si kladou za cíl „rozvoj turistické infrastruktury a udržitelnost cestovního ruchu“ po celém toku.

V konkrétních číslech se vize nedrží vůbec při zemi. „Počítá do roku 2022 se zdvojnásobením počtu proplavených lodí,“ uvádí Jihočeský kraj. Ze současných 56 tisíc rekreačních plavidel by se mělo stát 116 tisíc.

Jak ale přiznává i analýza na konci dokumentu, který mají LN k dispozici, hrozí při takovém scénáři přeplněnost lokalit, kde se vodáci hromadí už nyní. A ne vždy to pro místní znamená jen peníze do obecních rozpočtů.

„Před šestnácti lety jsme náš kemp stavěli pro vodáky, máme ho ostatně přímo u Vltavy. Jenže za tu dobu se klientela výrazně proměnila a lidé nám třeba byli schopní v noci spálit stoly a židle, protože se jim nechtělo do lesa pro dříví. Takže jedenáct let už fungujeme bez vodáků a jde to perfektně,“ popsala LN Jana Eremiášová, majitelka kempu Paradijs, který leží nedaleko Českého Krumlova a spadá do katastru obce Zlatá Koruna. „Už teď si všichni stěžují na vodáky a zdvojnásobení počtu lodí je zcela nemyslitelné,“ dodala.



Také starosta obce Milan Štindl má o záměru zaplavit řeku dalšími turisty pochybnosti. „To už tedy nevím, co ta řeka bude dělat. Už teď je přetížená,“ říká Štindl s tím, že infrastruktura by si s náporem lidí zřejmě poradila, příroda by ale výrazně utrpěla.

Masakr už teď

Hlavní problém by podle něj nastal v nejvytíženějších obdobích roku. „Během červencových svátků je to s prominutím masakr už při současných stavech,“ popsal starosta. Proto se už léta hovoří o omezeních a regulačním řádu. Cíle strategie krajských turistických centrál tedy podle Štindla nedávají příliš smysl. „Jako obec se snažíme turismu vytvářet podmínky, ale občas je to, třeba po stránce veřejného pořádku či ochrany přírody, opravdu nezvladatelné,“ vypověděl.

Pohled místních je zajímavý především proto, že jedním z cílů strategie je spokojenost lidí, kteří v okolí Vltavy bydlí. „Pětasedmdesát procent místních obyvatel podporuje rozvoj vodní cesty,“ stojí ve studii.

Tomáš Nejedlý z dalšího nedalekého kempu si s případným návalem lidí hlavu nedělá a věří, že by jej zvládli. „O podobném projektu ale slyším poprvé, Jihočeská centrála cestovního ruchu s námi nekomunikuje, takže ani nevíme, co chystají,“ řekl LN.

Kromě zdvojnásobení počtu rekreačních plavidel si tvůrci strategie vytyčili další mety, podle nichž chtějí hodnotit její úspěch. Slibují si třeba navýšení průměrné útraty v povodí Vltavy, což hodlají sledovat podle dat z EET. Konkrétní čísla pro porovnání s minulými prý ale zatím k dispozici nejsou. Zároveň s tím by podle plánů mělo vzniknout pětadvacet nových poskytovatelů služeb, čímž se myslí právě kempy, občerstvení či cestovní agentury.

Říční turisté z Číny

K břehům řeky Vltavy by strategie chtěla přitáhnout kromě Čechů i obyvatele okolních zemí, především Němce. Řeč přišla i na exotičtější trhy, například Spojené státy, Austrálii nebo Čínu, kde je údajně vysoký zájem o říční turistiku.

„Komunikace bude směřována na soukromé jednodenní a vícedenní plavby z Prahy jako doplněk k pobytu v Praze či na plavby z Českých Budějovic,“ píše se v dokumentu.

Zda se skutečně stala Vltava marketingovým tahákem a byznys projektem, bude strategie vyhodnocovat v roce 2022. Za úspěch by její tvůrci, kromě zmíněného navýšení počtu vodáků a růstu tržeb, prý považovali, kdyby 65 procent návštěvníků bylo ochotno produkt Vltava doporučit.

Zdaleka největší výzvou ale i tak zřejmě zůstane patřičná občanská obslužnost a zamezení tomu, aby snaha zobchodovat ikonickou řeku nespadla na bedra lidem žijícím v jejím okolí.