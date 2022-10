Průzkum: Volby v září by vyhrálo ANO, lidovci by se do Sněmovny nedostali

Sněmovní volby by v září podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, ODS by měla 16 procent, SPD by dostala 11,5 procenta. Jistotu udržení ve Sněmovně by měli Piráti, STAN i TOP 09. Do sněmovních lavic by naopak neusedli lidovci. „Strany koalice Spolu by prostým součtem získaly 24,5 procenta, koalice Piráti a STAN 16,5 procenta,“ uvedl Median.