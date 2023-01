Politolog: Neslavil bych, volby postavily děti proti rodičům. Jsou důkazem, že potřebujeme nepřímou volbu

Lidovky.cz: Jak čtete výsledek prezidentských voleb?

Dopadlo to tak, jak jsme všichni očekávali. Bylo v podstatě rozhodnuto už v rámci prvního kola. Žádné překvapení. Přestože jednoznačným vítězem s bezmála 3,4 milionu hlasů je Petr Pavel, Andrej Babiš neodešel jako drtivě poražený, sesbíral víc hlasů, než mu kdy sociologové předpovídali. Má 2,4 milionu hlasů, a když to porovnáme s výsledky ANO z roku 2021, je to skoro o milion hlasů více.

Na rozdíl od Petra Pavla, který se neustále distancoval od vlády a měl větší perimetr voličů než jen koalice Spolu, tak Andrej Babiš jako stranický kandidát ANO dosáhl poměrně velkého úspěchu. A to je pro ANO skvělá zpráva do budoucna. Žádný stranický kandidát tolik nikdy nezískal. Premiér Petr Fiala by se tak mohl trochu obávat, jak dopadnou budoucí parlamentní volby.

Lidovky.cz: Čím z politologického hlediska volby překvapily?