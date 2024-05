Volební spoty hrozí zelenými pomatenci i populisty. Ufoni slibují nadhled

Ve spotu ANO si kromě Babiše zahrála i lídryně kandidátky Klára Dostálová. Oba se na videu razantně vymezují vůči současné politice Bruselu. „Evropa potřebuje změnu. Mám dost těch zelených pomatenců, kteří ji ničí a ohrožují bezpečnost nás všech. Volte, než bude pozdě. Volte ANO,“ říká šéf opozice.

Podle politologa Aleše Michala je klip ANO tentokrát poměrně minimalistický. „Oba politici však mluví velmi důrazně, což koresponduje s ostrou rétorikou, kterou před volbami zvolil Andrej Babiš. Je to klip dobře etablovaného hnutí, které chce nabídnout rázný euroskepticismus,“ hodnotí politolog.

Na ostré vymezení vůči konkurenci vsadili i Starostové. Jejich lídryně Danuše Nerudová v klipu varuje před euroskeptiky a populisty, kteří podle ní ohrožují naše postavení na Západě. Během toho se v klipu vedle ní objevují snímky Babiše, Dostálové, Kateřiny Konečné či lídra Přísahy a Motoristů Filipa Turka.

„Evropa je náš domov a Česko má na to hrát první ligu. Nemůžeme si dovolit tam poslat naše euroskeptiky a populisty,“ říká Nerudová. Podle politologa Michala je poměrně překvapivé, že v klipu chybí její „spolulídr“ Jan Farský. „Z ostatních prvků kampaně se zdá, že se dostává (Nerudová) poněkud do pozadí, zejména v důsledku diskuse o jejím akademickém působení. Z klipu to ale tak nevypadá,“ dodává Michal.

Opatrné SPOLU

Poněkud fádněji pak oproti nim působí video koalice SPOLU. V klipu natáčeném v prostorách Evropského parlamentu se postupně vystřídá Veronika Vrecionová (ODS), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Hlavní slovo má ale lídr Alexandr Vondra (ODS). „V politice jsem se naučil, že kromě ideálů potřebujete i ostré lokty. Volte odvahu a zkušenosti, volte SPOLU,“ říká Vondra.

Podle politologa není klip příliš překvapivý. „Koalice SPOLU, a klip to dobře reflektuje, jako své hlavní téma zvedá bezpečnost, ačkoliv se nezdá, že by na tomto poli přinášela něco zásadně odlišného než ostatní subjekty. Je to klip obecných deklarací, což je, zdá se, nutnost kvůli jisté míře vnitřní nekompatibility uvnitř subjektu,“ připomíná Michal rozdílné postoje Vondry a Niedermayera na řadu věcí.

SPD, která do Bruselu kandiduje s Trikolorou, v klipu sází na svá tradiční témata: odpor k migraci a konec války na Ukrajině. „Prosazujeme svobodu a demokracii. Česká republika a naši občané jsou u nás na prvním místě. Peníze Čechům, ne Ukrajině! Nezradíme voliče, přijďte k volbám a dejte hlas proti válce,“ říká ve videu Tomio Okamura.

Podle Michala nic překvapivého. „Zaujala mě snad jen formulace ‚Chceme právo na referendum‘, což vypadá jako další změkčení proti původnímu návrhu SPD na ostré vystoupení Česka z EU a následný jednoznačný požadavek na jeho vyhlášení,“ všímá si politolog.

Piráti do videa umístili své volební sliby. Deklarují, že chtějí zrychlit a modernizovat Evropu, postavit se daňovým rájům a pokračovat v dekarbonizaci. „Pirátský klip je návratem ke kořenům, to dokládají zejména záběry z lidskoprávních demonstrací nebo lednového stranického sjezdu v Brně,“ doplňuje politolog Michal.

Spot mají i mimozemšťané

Na volebním spotu si dalo záležet i recesistické uskupení ANO, lepší EU s mimozemšťany. V převleku za zelené mužíky mají pro voliče jasný vzkaz. „Politici se hádají zprava doleva a zleva doprava, my mimozemšťani máme nadhled. Tato válka jednou skončí a skončí u jednacího stolu. Pokud získám mandát europoslance, udělám vše pro to, aby to bylo co nejdřív. Zastavíme válku, a tím i zbytečnou drahotu,“ slibuje ve spotu zakladatel recesistické strany Tomáš Franěk.

Není to poprvé, co recesisté s názvem připomínajícím hnutí ANO zkouší štěstí v eurovolbách. V těch minulých v roce 2019 uspěla jiná parta recesistů s názvem ANO, vytrollíme europarlament. Získala 1,57 procenta hlasů a kromě toho, že se stala desátým nejsilnějším uskupením v zemi, dostala také více než 1,1 milionu korun na pokrytí volebních nákladů ze státní pokladny.