Musíme z Green Dealu udělat Real Deal, říká Nerudová. Ochrana hranic není podle ní dostatečná

Lidovky.cz: V programu hlásáte, že se postaráte o Česko v Evropské unii. Co „českého“ si zaslouží největší starost?

Určitě rozdílná kvalita života v jednotlivých regionech. V průměru dosahujeme na 90 procent HDP Evropské unie, ale v Karlovarském a Ústeckém kraji je to 55 a 66 procent. Nejsme schopni, ani za použití evropských peněz, v těchto regionech správně investovat, nejsme schopni nůžky začít zavírat. To vede k tomu, že Česká republika je silná jen tak, jak je nejslabší náš poslední region. Chceme se zasadit o to, aby tyto regiony více těžily z toho, že jsme členem Evropské unie. A všichni občané napříč celou zemí pocítili výhody členství v EU.

Existují unijní programy, které regionům pomáhají právě v tom, aby začaly dohánět vyspělejší regiony. Souvisí to i s Green Dealem, kde na nás v příštích letech čeká 1,2 bilionu korun, které by měly dotéct do České republiky. Je extrémně důležité, aby byly využity smysluplně a přinesly větší kvalitu života do regionů.

Takže toto je hlavní motor. Druhou věcí je konkurenceschopnost české ekonomiky. A to opět souvisí s Green Dealem, protože jsme země, která je skoro nejvíce průmyslová v Evropské unii, a budeme tak mít tíživé dopady. Musíme z Green Dealu udělat Real Deal.

Lidovky.cz: Jste tedy pro revizi Green Dealu? Případně, jak by měla vypadat?

Green Deal samozřejmě musí projít revizí, protože například vytváří nadměrné administrativní břemeno pro soukromé zemědělce. A to tím, že je neustále někdo kontroluje a říká jim, jak mají hospodařit. To platí i o firmách, které Green Deal zatěžuje nesmyslným vykazováním. Bude zkrátka zapotřebí tyto věci odstranit a uvědomit si, že Evropa potřebuje více inovací než regulací.

Lidovky.cz: Ve volební kampani i programu se často skloňuje mladá generace. Volební právo chcete nabídnout lidem od 16 let. Pouze pro evropské volby, nebo i pro národní?

Považuji za důležité, aby mladá generace měla právo promlouvat do budoucí podoby Evropské unie, aby byla daleko více zaangažována na formování budoucích politik. Pokud jde o volební právo, tak jsou země, které začaly tím, že zavedly volební právo od 16 let do Evropského parlamentu, a pak jsou země, které to zavedly v komunální politice. Myslím si, že to je dobrá startovací čára, protože i komunální politika je vlastně nejblíž občanům. Mladí lidé ji nejvíc znají ze své obce nebo ze svého města, kde žijí. Mladí skutečně v 16 letech mají hotové osobnosti, mají docela dobré povědomí o světě, mohou volit.

Lidovky.cz: Voláte po Evropě přívětivé pro mladé lidi. Dnes není? Co mladým tedy schází?

Obecně v EU velmi nízce participují na věcech veřejných. Není to problém jenom Evropské unie, je to problém i českého veřejného prostoru.

Mladí mají pocit, že na řadu jejich témat politici neslyší a neprosazují je. Jedno z těch nejzásadnějších je dostupnost bydlení, ale můžeme mluvit i o dalších – jako duševní zdraví, rovné šance, pracovní místa pro mladé. Není to jenom problém České republiky, je to celoevropský problém. Prostě mladé generaci nedáváme dostatečný prostor, ona přitom má odvahu dělat velké věci, je to motor společnosti.

Lidovky.cz: Byť by evropské volby měly být primárně o evropských tématech, podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos v nich chtějí Češi hlavně vyjádřit názor na současnou vládu. Evropa je příliš nezajímá. Máte z kampaně také takový pocit, nebo se daří evropská témata nastolovat?

Zájem o ně je naopak obrovský. Nejvíc lidé vnímají otázku zelené transformace, která je tíží. Je tam strach z toho, co se bude dít. Ona zelená transformace není jenom o tom, že bychom rádi zpátky českou krajinu, že nám vymírají aleje stromů kolem silnic, že vysychají mokřady a podobně, ale ona bude znamenat i zánik nějakých pracovních míst. Lidé proto chtějí od vlády jasnou strategii transformace.

Na druhou stranu si uvědomují, že to musíme zvládnout společně, že musíme být solidárně zodpovědní vůči budoucím generacím. Musíme se ale i postarat o tu generaci starší. Je nesmírně důležité stavět na solidaritě, což je hlavní princip Evropské unie. Další věc, jež občany zajímá, je samozřejmě otázka bezpečnosti a migrace.

Lidovky.cz: V souvislosti s migrací voláte po lepší ochraně před nelegálními běženci. Je nový unijní migrační pakt dostatečný pro dosažení tohoto cíle?

To samozřejmě není, protože migrační pakt je jen začátek. Nikdo si nepřeje nelegální migraci. Problém s migrací je takový, že je to téma, které se zneužívá. Populisté a extremisté v každých volbách straší roky tím, že budeme mít migranty na našich chatách a chalupách. Jsou tam nějací? Žádní tam nejsou. Ale také tady roky nebylo řešení, protože politici věnovali energii tomu, aby lidi strašili a s migrací nedělali nic. Teď je na stole nějaké, já bych řekla, startovací řešení. V současnosti prostě není dostatečná ochrana hranic, nejsme schopni velmi rychle migranty vracet a nejsme schopni vést rychlé azylové řízení.

Česká republika v tuto chvíli tak netrpí, protože jsme tranzitní zemí, přes nás nelegální migranti putují do Německa nebo do Francie. To ale neznamená, že se v budoucnosti nemůžeme stát předmětem zájmu. Proto se nás to bytostně týká a musíme to řešit. Nový migrační pakt beru jako dobrý začátek. Nesmíme usnout a musíme pokračovat, protože i ta opatření, která byla přijata, z mého pohledu nejsou pořád dostatečná a zásadně nám chybí třeba práce ve třetích zemích, budeme muset přispívat na zlepšování ekonomických podmínek v těch zemích, odkud migranti plynou, tak, aby se migrace zastavila. O to více vítám iniciativu a aktivitu Víta Rakušana, který našel řadu spojenců v Evropě a hledá další cesty ke zpřísnění migračního paktu i k tomu, jak se dohodnout se třetími zeměmi na tom, aby migranti zůstali v azylovém řízení mimo EU.

Lidovky.cz: Přejděme k obraně. Jste pro posílení obranné soběstačnosti? Jak by měla konkrétně vypadat?

Evropská unie si už začala uvědomovat potřebu začít pracovat více na svojí obraně, na tom, že nemůže pořád jenom spoléhat na to, že nás Spojené státy vždycky zachrání. Proto vznikl Strategický kompas, jehož součástí mimo jiné je třeba partnerství a spolupráce s africkými zeměmi. Součástí je i závazek více investovat do obranyschopnosti Evropské unie. Členské státy EU dávají do obrany na 270 miliard eur, Američané 720 miliard dolarů. To je naprosto neporovnatelná věc.

Máme výhodu, že většina členů Evropské unie jsou také členy NATO. Takže NATO je pro nás první obranná instituce, musíme být nejen hodnotově spolehlivými partnery. Nejsem pro to, abychom dublovali již fungující strukturu NATO. Jsem pro to, abychom ji velmi výrazně posílili a stali se skutečně plnohodnotným finančním partnerem v NATO. A abychom věděli, že může nastat situace, kdy si prostě Spojené státy nebudou pálit prsty za Evropu. Musíme konečně přijmout svůj díl odpovědnosti.

Lidovky.cz: Chcete se postarat i o snížení zbytečných regulací. Jaké konkrétně jsou zbytečné?

V oblasti podnikání jich je skutečně extrémně moc. Podívejte se například na reportovací povinnosti společností nebo na normy, které všichni musí splnit. Nebo dostávání nových výrobků na trh – to je v Evropě v porovnání s jinými státy extrémně obtížné, časově náročné a dlouhé, což brzdí inovace. Američané to rovnou dávají na trh a ten brzy ukáže, jestli ta věc je, nebo není konkurenceschopná. My tady musíme dost dlouho certifikovat, než ji dáme na trh, a mezitím se třeba ukáže, že už je to slepá větev.

Je potřeba pomoci firmám snížit regulace a tlačit na politiky, aby chápali, že jejich rozhodnutí jdou často proti zájmům byznysu. Často jsme v Evropě papežštější než papež. Například žárovky, dřevěná prkýnka, bezdotykové baterie. Nic z toho nemuselo být. V případě, že budeme s Janem Farským zvoleni, bychom se rádi podíleli na revizi legislativy, kde se to přehnalo, kde jsme si šrouby utáhli víc, než bylo nutno. Ale za to nemůže Brusel, můžeme si za to v rámci gold-platingu (přílišné rozšiřování obsahu směrnic do národního práva – pozn. red.) sami.

Lidovky.cz: Jaké oblasti byste se chtěla na půdě EP, pokud do něj budete zvolena, věnovat? Ve kterém výboru byste se ráda realizovala?

Jsme ekonomka, ráda se věnuji daňové fiskální politice, takže bych preferovala finanční výbor.

Lidovky.cz: V jaké frakci EP byste ráda usedla? Čím vás oslovuje?

Srdcem nás to táhne do Renew, ale rozumem do EPP. Nicméně diskuse se povedou po volbách, protože budou jinak rozdány karty. Nebudu ale zastírat, že v případě Renew je pro nás velkou překážkou členství ANO v této frakci.

Lidovky.cz: Jaký ideální výsledek byste si pro STAN představovala?

Za velký úspěch budeme považovat čtyři mandáty (v roce 2019 získal STAN jeden mandát, pozn. red.).

Lidovky.cz: Není žádným tajemstvím, že se o vás spekuluje jako o případné budoucí české eurokomisařce. Troufla byste si na tuto funkci a případně jaké portfolio byste preferovala?

Tyto spekulace nechci rozebírat. Teď se plně soustřeďuji na volby do Evropského parlamentu. Chci, aby se nám podařilo přečíslit populisty a extremisty a abychom zabránili tomu, aby si evropský parlament uchvátili lidé, kteří říkají, že ho budou rozkládat zevnitř. Na toto se nyní maximálně soustřeďuji. Víte, po volbách to bude úplně jinak, karty mohou padnout jinak i na úrovni Evropského parlamentu. Povolební souboj a dohadování budou velmi zajímavé.