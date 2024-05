Odraďme migranty od cesty do EU, důvody jsou evidentní, říká Petr Mach

Podle Petra Macha by se mělo začít tím, že země, která je na okraji EU, si bude hlídat svou hranici. V rozhovoru také míní, že očekávané složení nového Evropského parlamentu poskytuje šanci, že se podaří zrušit Green Deal.

Lidovky.cz: Na Slovensku se v květnu odehrál atentát na premiéra. Panuje nejen tam vyhrocená společenská nálada. Nemáte pocit, že politici přestali plnit roli osobností, které dokážou povzbuzovat v lidech zájem o porozumění oponentů, což vede k eskalaci?

Pozoruju rozeštvávání lidí a že se nesouhlas proměňuje v nenávist. Vadilo mi, když o mně ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák říkal, že „vy jste fašisti“. Ptal jsem se ho, jestli rozumí obsahu slova fašista. Začal koktat, že trochu ví. Pak pozoruju reakce na sociálních sítích, kdy lidi jsou za názor nálepkováni takovým způsobem, že to je z mého pohledu za hranou.

Když někdo řekne pro někoho nepřijatelný nebo extrémní postoj, například že by Česká republika mohla vystoupit z Evropské unie nebo že by se mělo začít jednat o míru na Ukrajině, z opačného názorového spektra uslyší, že to je dezolát, ruský troll, fašista. Volám po názorové toleranci. Jiný názor neznamená, že ten člověk je nepřítel společnosti.

Lidovky.cz: A jak to jde dohromady s tím, že Tomio Okamura označil místopředsedu sněmovny a lidovce Jana Bartoška za novodobého Hitlera?

Nechci komentovat výrok, který jsem nečetl nebo neviděl. Pro mě je ale přirovnávání k Hitlerovi za hranou. Nevím, za co si to pan Bartošek vysloužil, ale mělo by se věcně argumentovat, více poslouchat a tolerovat názory. To neznamená nestát si za svým, ať si stojí každá z názorových stran pevně za svým, ale ať nevyvolává nenávist.

Lidovky.cz: Byl jste v ODS, u Svobodných, spolupracoval jste s Trikolorou a nyní kandidujete za SPD. Není to tak, že hledáte etablovanou značku, za kterou se „schováte“, než abyste měl vlastní stranu?

Samozřejmě jsem zjistil, že vybudovat svoji stranu je velmi těžký úkol. To, že se mi povedlo v roce 2014 úspěšně za Svobodné kandidovat do Evropského parlamentu, bylo dané spíše tím, že byla extrémně nízká účast. Mých skalních voličů bylo asi 120 tisíc lidí. To stačilo při nízké volební účasti na úspěch do Evropského parlamentu. Nikdy bych se ale s tímto tvrdým jádrem nedostal do Poslanecké sněmovny.

Lidovky.cz: Proč?

Lidé se logicky báli propadlého hlasu. Já Svobodné založil, protože pro nás byla ODS zklamáním. Odklonila se od konzervativních a ekonomicky-liberálních myšlenek. Dokonce jsem před eurovolbami deklaroval, že až budou národní volby, povedu stranu do sněmovních voleb a rezignuji na euromandát. Měl jsem ale pořád 120 tisíc hlasů, což při pětiprocentní klauzuli nutné pro vstup do sněmovny nestačilo.

Pro mě to znamenalo odchod z politiky. Byl jsem mimo ni šest let. A pak jsem přijal výzvu kandidovat za SPD, respektive za koalici SPD–Trikolora. Pro mě to nebyl žádný velký myšlenkový kompromis, protože když se podíváte na program SPD a důvody, proč odmítáme migrační pakt, Green Deal, že chceme korunu, a ne euro, to jsou věci, které jsem hájil celou dobu.

Lidovky.cz: Proč tedy odmítáte migrační pakt?

Jsme proti kvótám, abychom platili výkupné za to, že si nevezmeme přerozdělované migranty. Máme přece svoje důvody, proč migranty nechceme, ty důvody jsou evidentní. Masová migrace, kvůli které se řeší migrační pakt, to není ukrajinská migrace, to je dominantně muslimská migrace. Každý, kdo není slepý, vidí, že se integrace těchto lidí nedaří, že i přes další generace si mohou ve svých srdcích uchovávat nepřátelství vůči hostitelskému státu. V Německu vidíme tisícové demonstrace pro zavedení chalífátu a teroristické útoky motivované radikálním islamismem.

To je něco, co každý soudný člověk musí vidět. Ministr vnitra prostě lhal, když tvrdil, že v migračním paktu kvóty nejsou. Pakt obsahuje i nařízení o řešení krizových situací, kdy se říká, že když Evropská komise vyhlásí, že máme krizovou situaci, tak potom se přerozdělení migrantů stává povinné, a když k nám někdo ilegálně přijede z Rakouska, Slovenska či Německa, tak ho už nemáme právo tam vrátit.

Lidovky.cz: Migrační pakt a zvládání nelegální migrace se v EU řeší deset let. Jaké jiné „chytré řešení“ nabízíte, když si při zvládání migrace vylámali zuby evropští státníci, a nejste spokojen ani s placením příspěvku, že si migranty na svém území nechají jiné státy?

Podle mě je klíčové, aby se začalo s tím, že země, která je na okraji EU, musí také hranici hlídat. Česká republika má pouze leteckou hranici. K nám tak nepřiletí žádný ilegální migrant, protože kdo nemá pas či vízum, letecky se sem nedostane. Začaly se také řádně hlídat pozemní hranice. V Maďarsku a Polsku postavili ploty. Ilegální migrant se přes ni nedostane.

Jediné propustné místo je dneska námořní hranice. Ta se má hlídat tak, že budou hlídkové čluny, které vrátí plavidla s ilegálními migranty. A to se neděje. To je úzké hrdlo. Když se o něco takového snažil ministr vnitra Itálie Matteo Salvini, byl za to popotahován po soudech.

Lidovky.cz: Uvědomujete si, že se bavíte o námořní hranici, která má nesrovnatelně náročnější ochranu než suchozemské státy?

Existuje metoda na hlídání pozemní hranice – plot – a existuje metoda na hlídání námořní hranice – čluny pobřežní stráže. Námořní hranici si hlídá Austrálie, hlídají si ji Spojené státy. A jde to. Za přínosné bych naopak považoval, aby se Evropská unie snažila domluvit se státy, odkud do Evropy migranti připlouvají, že by tam EU za nějaký poplatek vytvořila migrační centra, aby migranti mohli být konkrétní členskou zemí buď přijmuti, nebo odmítnuti rovnou tam a ušetřila by se jejich cesta přes moře.

Lidovky.cz: Znamená to, že by platilo Česko vládě v Libyi nebo v Sýrii na migrační centrum?

Cílem je odradit migranty od cesty do Evropy. Platit by to měly hlavně ty země, kam migranti chtějí. Bylo by to neskonale lepší než celý migrační pakt.

Lidovky.cz: SPD má ve volebním programu zrušení Green Dealu, což je hlavní směr hospodářské politiky Evropské unie. Je tohle prosaditelné?

Green Deal je jedním z největších balíků regulací, jeho vrcholem je zatím zákaz výroby aut se spalovacím motorem. Evropu vede k hospodářskému úpadku. Že regulace Bruselu vyvrcholí úplným zákazem výroby benzinových aut, to si asi nikdo nedovedl při našem vstupu do EU představit.

Když jsem před lety zakládal Svobodné, řešil se zákaz klasických žárovek. Pak třeba plastová brčka. Green Deal ale představuje úplně jinou úroveň. Totálně brzdí ekonomiku. Zdražení, které působí, je obrovské. Systém emisních povolenek, který se nyní promítá do cen elektřiny 60 miliardami ročně a zvyšuje domácnostem cenu za kilowatthodinu asi o korunu, se má rozšířit i na budovy či dopravu. Důsledek kvót na větrnou a solární elektřinu – asi 47 miliard ročně – zase občané vidí ve svých poplatcích na obnovitelných zdrojích energie (OZE).

Lidovky.cz: Je zrušení Green Dealu reálné?

V demokracii by mělo platit, že když lze nějaký zákon přijmout, lze ho po volbách, pokud vznikne nová většina, které se nelíbí, zase zrušit. V EU je to komplikovanější. Poslanci nemají právo navrhnout vznik nebo zrušení nějakého zákona. Takže až se bude hlasovat o kandidátech do Evropské komise (EK), budeme po nich chtít, aby slíbili nové hlasování o migračním paktu a Green Dealu. EK totiž změny navrhovat může.

Když se to nepovede, budu sbírat hlasy, aby se našla většina pro usnesení, které vyzve EK, aby návrh na zrušení předložila. Nebo pro pozměňovací návrh k jinému nařízení, kterým Green Deal zrušíme. Až se o tom bude hlasovat, vidím velkou šanci na zvrácení zákazu aut se spalovacími motory. Když o zákazu aut na spalovací motory hlasoval dosavadní EP, už to nebyla drtivá většina 600 zastánců regulace ku 100 poslancům euroskeptikům. Bylo to docela těsné a nyní vidíme velkou naději, že se poměr hlasů změní.

Lidovky.cz: Kde by v EP bylo možné najít podporu pro zrušení Green Dealu?

Loni hlasovalo proti zákazu spalovacích motorů široké spektrum europoslanců. Euroskeptická parlamentní frakce Identita a demokracie (ID), kde dominuje Národní shromáždění Marine Le Penové, podle všeobecného očekávání posílí. Předpokládám, že posílí i naše SPD (ta v minulých volbách do EP získala jedno křeslo, jejím europoslancem je Jiří David – pozn. red.). Čeká se zdvojnásobení počtu poslanců Svobodné strany Rakouska i vlámské Strany svobody Geerta Wilderse. Jediný, kdo asi bude mít méně hlasů, je italská Liga severu, protože těm ubrali hlasy Bratři Itálie.

Naopak nám pravděpodobně přibudou euroskeptické strany z Rumunska a Bulharska. Jen naše frakce by mohla dát dohromady asi 90 hlasů. Ale vidíme, že proti Green Dealu jsou i strany, které jsou nezařazené anebo v jiné frakci. Typicky maďarský Fidesz nebo polská Právo a spravedlnost. Ale i v rámci německé CDU/CSU jsou lidé, kteří hlasovali proti zákazu spalovacích motorů. A lze čekat, že v Německu výrazně posílí AfD. Změna ve složení EP může být revoluční. Po celou dobu existence EU tam vládla velká koalice eurolidovců a eurosocialistů a liberálů, euroskeptici byli obcházeni. To se teď může změnit.

Lidovky.cz: Jste proti přijetí eura a pro vystoupení z EU. Jste pro referendum?

Lidé by podle nás měli mít právo jak na referendum o euru, tak o celé EU. V roce 2009 jsem napsal knihu Jak vystoupit z EU. Vystoupení je legitimním právem. Takže chci, aby čeští občané měli možnost si to rozhodnout v referendu. Když se mě někdo ptá, co je dobré na EU, odpovídám, že volný pohyb zboží a cestování. To ovšem můžeme mít i bez EU. Kdybychom nebyli v EU, byl bych pro, abychom vstoupili do Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Svého času to byla početnější aliance než EU.

Lidovky.cz: Europarlamentní frakce ID, v níž by chtěli být po volbách i poslanci SPD, ve čtvrtek s okamžitou platností vyloučila AfD. Kvůli podezření volebního lídra Maximiliana Kraha z přijímání úplatků za ruskou propagandu i novinovému rozhovoru, kde zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS. Pro jeho vyloučení hlasovalo i SPD či struktura Marine Le Penové. Znamená to rozpad evropské krajní pravice?

Věřím, že konzervativní pravici jako celek to naopak posílí. Kdyby totiž kvůli problémům AfD strana Le Penové nebo italská Liga nebo třeba naše SPD dostala méně hlasů, odpůrci Green Dealu či migračního paktu by celkově oslabili. Frakce končí tak jako tak, protože končí pětiletý mandát EP. Takže vyloučení AfD je hlavně signál, že nechceme být frakcí, která je zmítána a oslabována přešlapy nebo podezřeními tohoto typu.