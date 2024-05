Jsme protipól ultrakonzervativců, říká Kolaja. O českém eurokomisaři by podle něj měla rozhodnout Evropská komise

Lidovky.cz: Počítáte s tím, že se stanete eurokomisařem? Piráti vás na post nominovali, byť je zde pře s hnutím STAN, kdo má na nominaci právo.

V politice není nic garantováno, jinak je to od základu špatně. Zároveň se nechci na celou záležitost dívat jako na nějakou hádku. Vnímám dění jako příležitost pro Českou republiku získat kvalitní portfolio. Aby český komisař měl silné slovo v rámci Evropské komise, ať to již bude kdokoliv.

Já jsem se v Evropském parlamentu v posledních pěti letech zabýval například problematikou vnitřního trhu či digitální Evropy. Jsem tedy přesvědčen, že jsem dobrým nominantem pro ekonomické portfolio, které se ČR snaží dlouhodobě získat. Také jsem více než dva roky působil v EP jako kvestor, přičemž jsem získal mnoho kontaktů na nejvýše postavené lidi v EU. A proto věřím, že by pro českou vládu bylo výhodné, aby mě nominovala. Nicméně já si dokonce myslím, že by bylo výhodné, kdyby vláda nominovala dvě osoby – jednu od Pirátů a druhou od STAN.

Lidovky.cz: Kdo by si pak mezi nimi vybral?

Předsedkyně Evropské komise. Není to nic zvláštního, celá řada zemí to tak dělá, aby pro sebe získala dobré portfolio.

Lidovky.cz: Diskutovaným návrhem je nyní vznik evropského obranného portfolia. Potřebujeme ho?

Nutně potřebujeme lepší obrannou koncepci. S tím, jak posíláme zbraně a vojenskou techniku na Ruskem napadenou Ukrajinu, je to docela zřejmé. Ukrajině se totiž sešel takový katalog všeho možného, protože každá země používá jinou techniku a některé vybavení není vůbec kompatibilní. To není z hlediska obranyschopnosti ideální. Na koncepci se již postupně pracuje: ať již jde o PESCO (projekt Trvalá strukturovaná spolupráce kladoucí si za cíl lepší koordinaci obrany v Evropě – pozn.red.) nebo o Evropský obranný fond.

Otázkou je, zda by obranné portfolio vzniklo přímo na úrovni Evropské komise. Já jsem toho názoru, že by se pro něj našlo dostatečné množství agendy. Klíčové ale je, jak přesně by bylo nadefinováno – co přesně by mělo v kompetenci. To jsme se ještě nedozvěděli. Za portfoliem není žádný Generální sekretariát, jak se úřad v „bruselštině“ nazývá – v Česku bychom řekli, že jde o ministerstvo bez portfeje. Na začátku panovalo velké nadšení, že by portfolio vzniklo, ale časem u mnohých evropských politiků radost opadává.

Lidovky.cz: Raději žádné nežli bez dostatečných pravomocí?

Každé portfolio potřebuje komisaře, který má nějaké pravomoce. Pokud má jít pouze o PR, tak je lepší, aby agendu vykonával Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který ji zastává – v osobě Josepa Borrella – již nyní.

Lidovky.cz: Očekáváte, že ve funkci setrvá dosavadní předsedkyně Ursula von der Leyenová?

Celkem jasně vyjádřila svou vůli ve funkci pokračovat a o post se uchází.

Lidovky.cz: Nedávno jste na zahájení pirátské kampaně uvedl: „Čeští konzervativci se neštítí paktovat se s extremisty. Získávají od nich hlasy pro své zpátečnické návrhy, o kterých eufemisticky hovoří jako o racionálních.“ Na co jste tím mířil?

Lídr kandidátní listiny koalice Spolu Alexandr Vondra se netajil tím, že když sháněl hlasy pro prosazení jeho vize emisní normy Euro 7 (definující limity výfukových plynů automobilů, schválená verze prosazená Vondrou je mírnější – pozn. red.), tak je sbíral u krajní pravice. Netajil se ani tím, že s jejich pomocí by rád v příštím období složil většinu. Jde například o Alternativu pro Německo či italskou Ligu. To jsou na naší národní úrovni partneři SPD Tomia Okamury. To je velmi nebezpečný směr, kterým bychom se podle mě vydávat neměli.

Jako Piráti chceme být protipólem ultrakonzervativní politiky, kterou vidíme v Polsku, kde se zakazují potraty a v důsledku toho umírají ženy. To dělala strana Právo a spravedlnost, partnerská strana naší ODS. Další jejich partner, Bratři Itálie vedení italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, vpouští na kliniky, kde se provádějí interrupce, aktivisty propagující zákaz potratů, aby jim ztížili již tak dost těžkou volbu. V Polsku také vznikly zóny bez LGBT, kde jsou diskriminováni lidé s jinou než heterosexuální orientací. V důsledku toho roste počet případů předsudečného násilí.

Lidovky.cz: Nyní to ale vypadá tak, že v Evropském parlamentu oslabí dosavadní koalice a posílí právě konzervativní a také nacionalistické proudy. Nebudete protipólem, který nic nesvede?

Nemyslím si, že by současná většina oslabila nějak výrazně. Důležité bude, kterým směrem se nově zvolená předsedkyně Komise bude chtít vydat. Pokud se vydá směrem k extrémní pravici, aby získala hlasy zde, tak nemůže počítat s naší podporou. To by byl scénář, který by byl pro Evropu z politického hlediska naprosto devastující.

Pokud ale bude chtít udržet politický střed, tak může v konečném důsledku posílit, protože by na svou stranu mohla získat naši frakci, a tím rozšířit současnou většinu, která vyslovila důvěru EK.

Lidovky.cz: S ODS jsou Piráti v ČR ve vládě…

No ještě že tak, protože bych se opravdu nerad dožil toho, aby mnou zmíněné příklady začali konzervativci prosazovat i na naší domácí scéně.

Lidovky.cz: Jaký je pro voliče rozdíl mezi tím, když půjde volit Piráty a když STAN, který je také liberální?

Jako Piráti děláme dlouhodobě konzistentní politiku, a občané tak nemají žádný důvod nám nevěřit. Když se podíváte na minulá hlasování či prosazování legislativy ze strany Starostů a nezávislých, narazíte na věci, že zrovna kvůli jejich představitelům například neprošla v českém Senátu ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy, jejímž cílem bylo potírat domácí násilí.

Podobně je tomu i v Evropském parlamentu. Vezměte si Akt o umělé inteligenci. Cílem Pirátů v této legislativě bylo zakázat vzdálenou biometrickou identifikaci lidí na veřejnosti, aby nedocházelo k plošnému šmírování. Po jednáních s národními vládami došlo k zahrnutí širokých výjimek, takže Piráti materiál nakonec nemohli podpořit. A srovnejte to s tím, co ministr vnitra Vít Rakušan na základě této legislativy vytváří na svém resortu – pomocí speciálních kamer budou moci policisté identifikovat lidi v reálném čase. I Úřad na ochranu osobních údajů říká, že návrh potenciálně představuje nebezpečí obdobné šmírování, ke kterému dochází v komunistické Číně.

Lidovky.cz: Piráti zasedají v EP ve frakci Zelených, která čelila kritice kvůli ideologizaci Green Dealu. Neplánujete po volbách změnu?

Green Deal je plán Evropské komise, která je podporována Evropskou lidovou stranou, frakcí S&D, což jsou socialisté, a frakcí Obnova Evropy, tedy liberály. Naše frakce je v opozici. Kritika, kterou zmiňujete, je tedy naprosto mimoběžná.

Vstoupili jsme do politické skupiny, se kterou souzníme hodnotově. Navíc díky ní dokážeme nejlépe prosadit náš program. Po zhodnocení uplynulých pěti let si myslím, že to rozhodnutí vstoupit do frakce Zelených/Evropské svobodné aliance bylo správné. Mohl jsem třeba díky pozici kvestora navrhnout jiné složení IT vybavení pro další europoslance a jejich asistenty. Ušetřil jsem tím tři miliony eur z kapes daňových poplatníků. Ale nejen já, díky správně zvolené frakci jsme dosáhli mnoha úspěchů, Piráti jako celek: například zjednodušení lidských životů skrze schválení jednotné nabíječky či zajištění ochrany soukromí, kdy jsme kompletně změnili návrh Evropské komise přezdívaný Chat control – legislativu, která měla umožnit orgánům nahlížet do soukromé konverzace lidí, kteří nejsou z ničeho podezřelí.

Lidovky.cz: Zmínil jste, co jste v Evropském parlamentu prosadili a čemu budete v příštím období bránit. Co byste ale chtěli prosazovat?

Navázat na to, co jsme začali: ochrana klimatu, spotřebitelů a taktéž občanských svobod. Představili jsme plán Opravíme Green Deal, který má za cíl získat více peněz do investic směřujících do moderních technologií, které nám umožní ekonomickou transformaci spustit. Daňovými úlevami firmám, které modernizují, a dalšími prostředky bychom do investic rádi dostali 25 miliard eur ročně. Tím by se podpořil i ekonomický růst. Vzorem je nám americká IRA (z anglického inflation reduction act, legislativa cílící na snížení inflace skrze ekonomický růst – pozn. red.), skrze kterou se v USA podařilo do investic dostat 15 miliard dolarů.

Samozřejmě budeme dělat zahraniční politiku s rovnou páteří, jak ji prezentuje na domácí scéně pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský.

Lidovky.cz: Je daňové zvýhodňování natolik účinné, abychom dokázali dohnat náskok, který si v moderních technologiích – například v elektromobilitě či v obnovitelných zdrojích – před námi drží Čína, ale i USA?

Snažit se náskok dohnat je to jediné, co je smysluplné. Jinak se na našem evropském trhu bude opravdu prodávat zejména cizí zboží. To, že jsme si nechali ujet vlak, je samozřejmě smutné, ale reagovat tím, že jen složíme ruce do klína a nebudeme dělat nic, to nelze.

Lidovky.cz: Když si vezmeme za příklad třeba elektromobilitu. Zaznívají hlasy, že se mají do hry vrátit spalovací motory, v kterých Evropa dlouhodobě excelovala. Tedy dohánět náskok jiných není jediná možnost.

Proč jsou v Číně elektromobily tak úspěšné a expandují i k nám? Protože ta technologie dle odborníků bude mít do několika málo let navrch před spalovacími motory. Dojde k vyrovnání pořizovací ceny a v tu chvíli by se evropský automobilový průmysl se spalovacími motory stal absolutně nekonkurenceschopným. Tím pádem je jediná správná a možná cesta motivovat automobilky, aby investovaly do moderních technologií.