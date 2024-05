Von der Leyenová exkluzivně pro Lidovky: Potřebujeme v Evropě více zbrojařů

„Aby bylo jasno: budeme toho dosahovat v úzké spolupráci s NATO. Silná evropská obrana je dobrá i pro NATO,“ říká s tím, že EU potřebuje více zbrojařských firem.

Lidovky.cz: Dovolte mi začít osobní otázkou. Vaše volební kampaň pro druhé období v čele Evropské komise nám ukazuje novou tvář Ursuly von der Leyenové – více člověka, méně politika. Je to záměrné? Stýská se vám trochu i po rodinném životě? A co vás každý den motivuje?

Většina lidí mě zná jako předsedkyni Evropské komise. Vidí mě v mé institucionální roli, při řešení krizí nebo při setkáních s ostatními lídry. To, co nevidí a o co bych se s nimi ráda podělila trochu více, je to, kdo jsem jako člověk. Jak víte, jsem matkou sedmi dětí, mám čtyři vnoučata a možná přibudou další (smích). A to formovalo můj pohled na budoucnost. Chci, abych mohla říct, že jsem přispěla vším, co bylo v mých silách, k tomu, aby se Evropa stala silnějším, bezpečnějším a prosperujícím místem – také pro ně. Mou druhou motivací je jednoduše řečeno vášeň pro Evropu.

Lidovky.cz: Můžete nastínit svou vizi budoucnosti Evropské unie a jak hodláte řešit problémy, kterým region čelí, pokud budete zvolena do čela Evropské komise na dalších pět let?

Mým cílem pro příštích pět let je posílit Evropu doma i ve světě. Žijeme totiž v nebezpečném světě. A věřím, že pouze silná Evropa může přinést řešení, která naše Unie potřebuje a která naši občané žádají.

V novém mandátu budu klást důraz na konkurenceschopnost Evropy. To znamená dobrá pracovní místa, solidní růst a čisté a digitální inovace, které potřebujeme.

Jsem přesvědčena, že konkurenceschopnost a dekarbonizace jdou ruku v ruce. Ve skutečnosti jsou na sobě závislé. Bez ochrany klimatu neexistuje konkurenceschopná ekonomika. Ochrana klimatu však neexistuje ani bez konkurenceschopných podniků.

Lidovky.cz: Jak budete řešit ekonomické rozdíly, migraci nebo změnu klimatu?