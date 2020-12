Všichni studenti prvních ročníků se v Praze k prezenční výuce nevrátí. Školy upřednostňují on-line výuku

Praha Všichni studenti prvních ročníků se od pondělí k prezenční výuce na vysokých školách v Praze nevrátí. Ačkoli jejich návrat bude při zmírnění vládních opatření proti covidu-19 od pondělí možný, vysoké školy budou zřejmě zatím pokračovat spíš v jejich vzdělávání na dálku.

Víc se obnoví praktika, která budou podle protiepidemického systému PES od pondělí povolená pro všechny studující. Vyplývá to z vyjádření zástupců vysokých škol, kteří odpověděli na dotaz ČTK.



Vysoké školy přešly kvůli epidemii covidu-19 na výuku on-line na začátku semestru na přelomu září a října. Do 12. října byla možná ještě prezenční praktická výuka, pak ji vláda kvůli zhoršující se situaci až na výjimky zakázala. Minulou středu se mohla obnovit praktická výuka pro poslední ročníky ve skupinách nanejvýš 20 lidí. Ke studiu ve škole se rovněž mohli vrátit doktorandi. Od pondělí se k nim budou moct přidat první ročníky a ostatní studenti na praktickou výuku do 20 lidí.



Například na Univerzitu Karlovu (UK) se jich ale vrátí jen část. Děkani jednotlivých fakult budou moct rozhodnout, zda studenti od 7. prosince do škol nastoupí, nebo zda výuka do konce semestru už zůstane stejná jako nyní, řekl dnes ČTK mluvčí školy Václav Hájek. Univerzita má 17 fakult. Třeba na Přírodovědecké fakultě (PřF UK) nebo Matematicko-fyzikální fakultě (MFF UK) se teoretická výuka pro první ročníky prezenčně neobnoví. Posluchači se tam asi budou moct vrátit jen k výuce v laboratořích.

„Důvody, které nás vedou k setrvání na distanční výuce v naprosté většině případů, jsou převážně organizační. Máme velký počet mimopražských studentů a nemalý počet (zhruba 25 až 30 procent) studentů ze Slovenska. Jejich přítomnost v prezenční výuce není de facto v současném stavu možná,“ vysvětlil proděkan MFF UK Martin Vlach.

PřF UK se ale podle proděkanky Markéty Martínkové těší, že bude moct obnovit praktickou výuku, která tvoří asi 20 až 30 procent studia. Omezení na maximum 20 lidí ve skupině se podle ní bude řešit rozdělením větších kolektivů. Některé skupiny pak budou moct chodit na výuku i o víkendech, nebo později v lednu, řekla. MFF UK zvažuje, že praktické vyučování obnoví aspoň částečně, uvedl Vlach. Pro studenty by se podle něj ale musel upravit rozvrh tak, aby stačili přejíždět z laboratoří domů do on-line výuky.

Vzdělávání bude nadále distanční také na Katolické teologické fakultě UK nebo na Právnické fakultě UK, vyplývá z vyjádření zástupkyň těchto fakult. Na 1. lékařské fakultě zůstanou podle mluvčí fakulty Petry Klusákové dálkové přednášky, ale zároveň se prakticky v plném rozsahu obnoví praktická výuka. Ta sice na lékařských fakultách nebyla vládou přerušena, dosud se však měla konat ve skupinách do 15 studentů.

Prezenční přednášky pro první ročníky zatím nebudou ani na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejíž vedení už 20. října rozhodlo o dokončení semestru do 18. prosince s on-line výukou. Podle mluvčí školy Martiny Mlynářové nyní nepovažuje z epidemického hlediska návrat studentů za vhodný. Škola by podle ní navíc neměla kapacity na to, aby mohla vyučovat skupiny do 20 lidí.

Vzhledem k tomu, že semestr bude již brzo končit, nebude se měnit asi ani většina on-line výuky na České zemědělské univerzitě. Limit 20 lidí ve skupině umožní nyní obnovit nanejvýš semináře, cvičení a práce v laboratořích, řekla mluvčí Karla Mráčková.

Spíše skepticky se k možnému návratu výuky do školy vyjádřila i prorektorka Českého vysokého učení technického Gabriela Achtenová. I podle ní je pro většinu studijních programů problém omezení na 20 lidí ve výuce. Vadit to ale podle ní nebude Fakultě architektury nebo v laboratořích magistrů.