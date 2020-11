Vláda schválila krizovou novelu. Vysoké školy budou moci učit i příštím roce na dálku

Praha Vláda schválila návrh krizové novely vysokoškolského zákona, která má i v roce 2021 a dál umožnit v případě mimořádné situace ve vysokých školách učit na dálku, upravit harmonogram studia či podmínky a termíny přijímacích zkoušek. Na Twitteru to dnes uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Návrh podle podkladů jeho úřadu reaguje na pandemii covidu-19, ale úprava by se mohla využít i v jiných mimořádných situacích.



Ve spolupráci se zástupci vysokých škol jsme připravili krizovou novelu vysokoškolského zákona, která umožní mj. přijmout doklad o maturitním vysvědčení až 90 dní po zápisu anebo při výuce, zkouškách, včetně státních, využívat nástroje distanční komunikace. pic.twitter.com/6Xns6QYpVC — Robert Plaga (@RobertPlaga) November 9, 2020

Vysoké školy přešly kvůli opatřením proti covidu-19 na přelomu září a října na výuku na dálku. Podle ministerstva lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021. Dálkovou výuku a úpravy v akademickém roce dělaly školy kvůli koronaviru již na jaře. Umožnil jim to zákon o zvláštních pravidlech pro vysoké školy, jehož účinnost ale platí jen do konce tohoto roku. Nová ustanovení ve vysokoškolském zákoně by na tuto normu měla navazovat.