Rektoři se bouří. Akreditační úřad omezil možnost univerzit rozhodnout o plošné online výuce

PRAHA S blížícím se začátkem semestru řeší všechny vysoké školy především formu, ve které budou v novém akademickém roce co nejlépe a nejefektivněji fungovat, zároveň si však uvědomují rizika, která přicházejí. Část výuky převádějí do online podoby, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se rozhodla pro kompletně dálkový přístup.

Jenže podle čerstvého stanoviska Národního akreditačního úřadu (NAÚ) není rozhodnutí o plošné distanční výuce na rektorech jednotlivých vysokých škol. Úřad jim doporučuje, aby převedli do onlinové formy přednášky a rizikové formy výuky, ale zdůraznil, že pro zavedení distanční výuky potřebují doporučení hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví. Úřad argumentuje tím, že by mohla trpět kvalita a parametry, za kterých obory akreditace získaly.



„Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné,“ napsal úřad v pondělním dodatku k metodickému pokynu pro nadcházející akademický rok. Na změnu upozornila CNN Prima News.

Částečně ano, zcela ne

Rektoři se proti takovému výkladu bouří, jde podle nich o nepřípustný zásah do akademických svobod, univerzity mají podle nich právo výuku organizovat podle vlastního uvážení.

Ve veřejném prohlášení nesouhlas vyjádřila třeba rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Vysokým školám je v krizové době omezována možnost efektivně chránit studenty a zaměstnance před šířením koronavirové nákazy,“ uvedla s tím, že vytvoření bezpečného prostředí leží na jejích bedrech.

Podobně to vidí i další zástupce brněnského univerzitního prostředí. „Považuji to za velice nerozumné, a pokud bych si neměl brát servítky, označil bych to za skandální,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš Primě CNN. Zavedl na škole vlastní epidemiologický semafor, který určuje, co se bude dít – třeba právě v přechodu do online světa.

Většina vysokých škol ani nechtěla kompletně sáhnout po virtuální výuce, počítala spíše s kombinacemi přístupů a reakcemi podle epidemiologických okolností. „Jsme připraveni na všechny tři varianty výuky – prezenční, hybridní i distanční. Online vzdělávání jsme si doladili během jarních měsíců. V některých oborech má distanční forma svá úskalí. Některé dovednosti, které člověk získá manuálně, například při vyšetření pacienta nebo práci v laboratoři, zatím distančně úplně nahradit nelze,“ řekl LN rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

NAÚ včera popřel, že by se jeho metodické upřesnění mělo číst jako ingerence do akademických svobod. Jenže je rozdíl, když se na internet převede velká přednáška a když jde o celý obor.

„Je zcela nepravdivá informace, že NAÚ hrozí odebráním akreditací vysokým školám, které přejdou na online výuku. Naopak, NAÚ výslovně uvedl, že při zhoršující se epidemiologické situaci má sama vysoká škola posoudit míru rizika kontaktní výuky v jednotlivých předmětech prezenčních nebo kombinovaných studijních programů a individuálně rozhodnout o tom, zda daný předmět nebo část předmětu bude vyučován bezkontaktním způsobem,“ napsal úřad v tiskové zprávě.

Podle Tomáše Jelínka, místopředsedy NAÚ, nemá úřad problém s přechodem do online prostředí v rámci jednotlivých předmětů, které mohou být pro studenty rizikové. „Pokud je daný studijní program částečně vyučován například formou přednášek, kde se mohou sejít stovky lidí, je rozumné nahradit tyto přednášky distanční formou výuky,“ uvedl Jelínek s tím, že úřad požaduje leda to, aby ho o tom škola informovala.

Rozdíl však nastává, když univerzita sama rozhodne, že do online formy převede veškerou výuku. „To už je něco, co musí být dáno doporučením hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví,“ dodal místopředseda NAÚ s tím, že platné akreditace předpokládají prezenční výuku, a chce-li se od ní někdo výrazně odchýlit, musí to mít podloženo.

S tím rektorka Nerudová nesouhlasí, e-přítomnost je podle ní také přítomností. „Online výuka je jedna z forem prezenční výuky, u které máme jasně stanovená pravidla. Nejedná se o distanční výuku,“ řekla.

Co říká akreditace

Ministerstvo školství se ve sporu postavilo na stranu akreditačního úřadu, míní, že metodika nijak nezasahuje do svobod akademického sektoru. „Realizace studijních programů je dána zákonem o vysokých školách, který jasně stanovuje podmínky akreditací studijních programů. Vysoká škola musí zajistit kvalitu a rozsah akreditovaných činností v podobě, v jaké byly akreditovány, způsob studia také musí být transparentní pro studenty,“ shrnula mluvčí resortu Aneta Lednová.

Na jaře spory nevyvstávaly, tehdy byly okolnosti pro všechny nové a školy přecházely na dálkový přístup jen tehdy, když o tom rozhodla hygiena, respektive gesční ministerstvo. Během první poloviny roku se ale taky školy chystaly na to, aby se v nových podmínkách zorientovaly a naučily se fungovat; měkčí obory humanitního typu už některé zahraniční univerzity začaly nabízet v kompletně online podobě.

Vláda deklaruje, že už nechce, aby se celé školy či třídy zavíraly, protože se v nich vyskytne nakažený, ale ukazuje se, že na základních školách se to opět děje. Vliv na to může mít i to, že mimořádné opatření nevyžaduje roušky ve třídách ani učebnách, jen ve společných prostorách, a to ani na středních či vysokých školách.