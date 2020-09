Covid zavírá české školy, učitelé se ale ústenkám spíše brání. Při výuce se v nich ztrácí mimika i hlas

PRAHA V karanténě se včera ocitla pražská Základní škola Jeremenkova, kde onemocněli koronavirem dva žáci a jeden z učitelů. „Byla nařízena všem pedagogickým pracovníkům, a to vzhledem ke kontaktům s učitelem pozitivně testovaným na covid-19,“ potvrdil ředitel Jan Vondrouš s tím, že by nucená uzávěra školy měla skončit v pondělí. Do té doby se v budově nevyučuje.

Pražská ZŠ se tak přidala k asi čtyřem desítkám škol, jež koronavirus uzavřel od počátku vyučovacího roku. „K 1. září některé školy neotevřely, neboť měly většinu pedagogů v karanténě, ale to se týkalo opravdu toho začátku,“ řekl serveru Lidovky.cz prezident Asociace ředitelů základních škol a zároveň ředitel pražské Masarykovy ZŠ v Klánovicích Michal Černý.

Hygienici zjednoduší informování pacientů, pozitivní výsledek testu na covid sdělí přímo laboratoře Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) byla takových škol zhruba dvacítka. Od té doby výrazně přibylo celých škol v karanténě i těch, kde kvůli viru uzavřeli aspoň některé třídy. „Jednotlivé třídy se zavřou, jestliže do nich chodilo dítě s potvrzeným koronavirem, a to v době, kdy už mohlo být nakažlivé, tedy méně než dva dny před projevem příznaků nebo potvrzením nákazy,“ uvedl Černý. Ve třídě bez roušky Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která zároveň vede pražské Gymnázium Nad Štolou, považuje za problém přetíženost hygienických stanic, jež v současnosti nestíhají. „I když se od rodiče už ráno dozvíme, že je žák nemocný, celý den je ještě třída ve škole, hygiena nám karanténu oznámí až pozdě odpoledne,“ řekla serveru Lidovky.cz s tím, že samotná škola karanténu vyhlásit nemůže. Dodala, že rodiče se často dozvídají o vyhlášení karantény dříve od gymnázia než od hygieniků. Ačkoli se v posledních dnech nákaza šíří rapidněji, v drtivé většině škol nosí pedagogové i žáci roušky ve společných prostorách, kde jsou nyní povinné, ale nikoliv ve třídách. Ředitelé nechávají rozhodnutí na samotných učitelích. „Škol, kde ředitel používání respirátorů či roušek učitelům nařídil, je určitě do pěti procent, spíš ještě méně. Umím si to představit tam, kde nákaza hrozí opravdu akutně,“ uvedl Černý. Jeho slova potvrzuje i Schejbalová. V praxi podle ní respirátor učitelé nepoužívají vůbec a roušky ojediněle. Dobrý den, tady hygiena, jdete do karantény. Co čekat od telefonátu kvůli covidu Pedagogové se jednoznačně shodují, že učit v „náústku“ je zcela nereálné.. „V roušce nebo respirátoru podle mě učit nejde, při výkladu je velmi důležitá mimika obličeje. Nakoupili jsme pro učitele, kteří by se cítili ve třídě ohroženi, štíty. Zatím jsem ale nezaznamenal, že by je někdo chtěl,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Vodsloň, ředitel pražské Fakultní základní školy Mezi školami, která se po karanténě kvůli nákaze jednoho učitele otevřela teprve v pondělí. Jeho slova doplnil ředitel Základní školy K. V. Raise z Lázní Bělohradu Jaroslav Jirásko. „Rouška tlumí zvuky a hlas učitele by tak při výkladu zanikl,“ řekl serveru Lidovky.cz. Učitelka na Základní škole ve Velkých Opatovicích Markéta Illová považuje za problém i povinné nošení roušek ve společných prostorách. „Mnoho učitelů i dětí roušky špatně snáší. Jednomu jinak zdravému žákovi a jedné kolegyni-sportovkyni se udělalo špatně při chůzi do schodů, museli jsme to řešit,“ uvedla. Na nošení roušek na chodbách dohlížejí učitelé při dozoru. Na dotaz serveru Lidovky.cz, kontrolují-li i to, zda ji mají děti správně nasazenou, odpověděl Černý: „V tomto případě platí, jak kdo.“ Illová serveru Lidovky.cz popsala vlastní zkušenost: „Některé děti do roušky smrkají či si do ní utírají kapesník, hlavně ty mladší.“ Někteří odborníci mají na nošení roušek ve třídách jiný názor. „V oranžových regionech jsem navrhoval po dobu měsíce či měsíce a půl, než čísla klesnou, aby měly děti roušku,“ řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Jak dál s ošetřovným Jsou-li školy zavřené, děti zůstávají doma s rodiči. Stát jim po devět dní vyplácí ošetřovné, školy jsou ale často zavřené déle. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce proto prosadit jeho prodloužení. „Krizové ošetřovné je sice připravené dávno, podle ministerstva financí a pana premiéra prý není potřeba. Co by odpověděli paní Míše? Učitelé z jejich školy nemají ani po 10 dnech negativní testy a ona musí být s dcerou doma,“ napsala na Twitter. Problém v současné délce ošetřovného nevidí Černý. „Školy by měly být uzavřené asi jen dva týdny, což není o moc déle,“ řekl. ŠKOLY, KTERÉ JSOU AKTUÁLNĚ ZASAŽENÉ KORONAVIROVOU NÁKAZOU ■ Kvůli podzimnímu návratu koronavirové pandemie je v současnosti po celém Česku uzavřeno 39 škol, z toho dvě v Praze, ve Středočeském kraji deset, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském po třech. ■ Virus uzavřel brány sedmi škol v Plzeňském kraji, dvou v Ústeckém, šesti v Libereckém. V krajích Pardubickém, Olomouckém a Vysočina je v každém uzamčena jedna školní budova. ■ Tři kraje doposud odolávají virové náloži mezi žáky, studenty a učiteli. Vůbec žádná škola není aktuálně uzavřena v Karlovarském, Královéhradeckém, ale ani v Moravskoslezském kraji. ■ Kde nejsou uzavřené celé školy, tam mohou být v důsledku virového „promořování“ zavedeny alespoň dílčí restrikce. V celkem 208 školách je výuka omezena nejméně v jedné třídě. ■ V hlavním městě se to týká 14 škol, ve Středočeském kraji 55. V Jihočeském se dílčí omezení týkají 24 vzdělávacích zařízení, v Plzeňském 17, v Karlovarském devíti. ■ Ústecký kraj hlásí šest škol s částečným omezením výuky, Liberecký 18, Pardubický 16. V Kraji Vysočina se to týká 13 škol, v Jihomoravském šesti, ve Zlínském deseti a v Moravskoslezském 20. ■ Premiantem se tak v tuto chvíli stává Královéhradecký kraj, který nejenže nemá žádnou uzavřenou celou školu, ale neuzavřel ani jednu jedinou samostatnou třídu. ■ Podle údajů, jež registruje ministerstvo zdravotnictví, mělo ke konci minulého týdne pozitivní test na covid-19 celkem 193 pedagogů a 393 žáků. V karanténě přitom bylo 1133 pedagogů a 5498 žáků.