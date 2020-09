Dobrý den, tady hygiena, jdete do karantény. Co čekat od telefonátu kvůli covidu

Praha „Budou ti volat z hygieny, mám koronavirus.“ Věta, kterou chce jen málokdo slyšet. A ve spoustě případů lidé ani netuší, co je čeká a jak se mají v daném momentu chovat. Odborníci doporučují, že jakmile někdo obdrží takovou informaci, měl by se zařídit tak, aby případnou nákazu neroznášel dál.

„Když mi kamarád zavolal, že je pozitivní, byla jsem venku s přáteli. Nenapadlo mě nic jiného než si rychle nasadit roušku, sednout do auta a jet domů. Už jsem radši nevycházela a čekala jsem na informace od hygieny,“ uvedla pro Lidové noviny Nela z Prahy. Takový postup hygienici kvitují.



Ale co dál? Celé trasování, byť v poslední době kvůli přetíženosti systému příliš dobře nefunguje, tradičně probíhá tak, že daná osoba po zjištění nákazy koronavirem udá hygienikům všechny kontakty, se kterými přišla do styku. Příslušná hygienická stanice pak dotyčné obvolá.

Hygienici uvádějí, že většinu kontaktů se podaří vystopovat do 48 hodin, v menšině se pak objevují případy, kdy stanice nestihnou některé upozornit ani po 72 hodinách od nahlášení pozitivního výsledku.

„Musíme si potvrdit, za jakých okolností došlo ke kontaktu s nakaženým pacientem, zjistit zkrátka veškeré podrobnosti, abychom mohli vyhodnotit, o jak moc rizikovou situaci šlo,“ popsala postup Dana Šalamounová, mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Žádanka o karanténu není neschopenka

Pokud hygienici zjistí, že se osoby nedostaly do blízkého kontaktu, a měly navíc roušky, pravděpodobnost nákazy je malá a nejedná se o rizikový kontakt, který by měl podstoupit karanténu. V případě, že dotyčný byl s nakaženým v bezprostřední blízkosti a bez ochranných prostředků, dostane jednosměrný lístek do karantény.



„Zpravidla je poučíme o tom, že mají zůstat doma, izolovat se od ostatních osob, vyhýbat se sdílení domácích potřeb, koupelnu, pokud není oddělená, po každém použití vydezinfikovat a podobně. Následně vystavíme žádanku na odběr, protože do pěti dnů od prvního kontaktu s nakaženým musí podstoupit první testování, a po ukončení karantény, tedy desátý den, je další odběr. Pokud jsou oba testy negativní, ukončíme karanténu a lidé mohou jít do práce,“ vysvětlila postup Šalamounová s tím, že hygienici vystavují pouze žádanku na testování zdarma a na karanténu.

„Často se setkáváme s dotazy, jak je to případně s neschopenkou pro zaměstnavatele. Tu ale vystavuje praktický lékař, se kterým se pak každý musí spojit a seznámit ho se svým zdravotním stavem,“ řekla.

Nicméně v současné situaci, kdy hygienické stanice nestíhají, mohou lékaři na požádání hygieniků vystavovat neschopenku, která slouží jako žádanka na karanténu. A tak se lidé mohou setkat se situací, kdy jim praktický lékař automaticky vystaví neschopenku, byť o ni nepožádali. „Karanténu vystavuje hygiena, tak to má správně být. Ale pokud nestíhá, může praktiky požádat, aby pacientům vystavili e-neschopenku,“ uvedl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. Dodal ale, že to nikomu nebrání v tom, aby pracoval z domova a normálně bral plnou mzdu. Jen to musí ohlásit zaměstnavateli a ten následně celou záležitost ohlásí na sociálku.

Sebereportování po internetu

Ve spoustě případů také vyvstávají otázky, proč by lidé měli podstupovat dva testy, když první vyšel negativní, a zdá se tedy zbytečné jít na ten druhý. „Pointa prvního testu je jasná. Ten druhý se musí uskutečnit proto, že končí inkubační doba onemocnění, které se kdykoli do deseti dnů může projevit,“ reagovala Šalamounová. Pokud se při posledním testování prokáže, že se nemoc projevila, nastává pro pacienta další kolečko – nahlásí kontakty, se kterými přišel do kontaktu, a znovu si pobyde deset dní doma. „Když už čtyři dny po uplynutí deseti dnů nebude pociťovat symptomy, je vyléčený a může do práce,“ doplnila Šalamounová.



Od příštího týdne navíc začne platit takzvané sebereportování, které však v mnoha případech již mezi lidmi funguje. V praxi se jedná o to, že člověk pozitivně testovaný na onemocnění covid-19 vyplní webový formulář s informacemi o svých kontaktech, což by mohlo výrazně pomoci v trasování a ulehčit práci hygienikům.