Nezná vaše jméno, dozvíte se o setkání s nakaženým, rozhodnutí je pak na vás. Vše důležité o aplikaci eRouška

Praha Nainstalovat ji trvá pouhých několik desítek vteřin, přitom může výrazně pomoci otočit čím dál nepříznivější vývoj skóre v boji Česka proti šíření koronaviru. Od eRoušky 2.1, mobilní aplikace pro chytré telefony, si nejen její tvůrci slibují, že přispěje ke zpomalení šíření onemocnění covid-19 v tuzemské populaci. Jde o druhou verzi aplikace, na rozdíl od té první však neposílá data úřadům a slouží pouze jako upozornění na kontakt s nakaženým.

Kde stáhnout aplikaci eRouška App Store (vyžaduje systém iOS ve verzi 13.5 a vyšší) či Google Play (vyžaduje systém Android ve verzi 6.0 a vyšší)

Pro maximalizaci jejího účinku je dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zapotřebí, aby si ji do svých mobilních telefonů stáhlo o co nejvíc uživatelů. „Všem doporučuji, aby si eRoušku nainstalovali. Chrání vás a vaše okolí, pomůže zastavit šíření epidemie covid 19,“ napsal Vojtěch na Twitter. Jak tedy Rouška 2.1 funguje? Jak se stahuje? Nejen na to odpovídá následující sada otázek a odpovědí.



Jak mobilní aplikace eRouška funguje?

Pokud je člověk pozitivně testovaný, dostane od hygieniků na svůj chytrý telefon unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal. Lidé obdrží výstrahu, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou však znát identitu nakaženého. O setkání s nakaženým se díky aplikaci dozvědí i lidé, které hygiena není schopna pomocí trasování najít.

Aplikace používá technologii Bluetooth LE a protokol vyvinutý společnostmi Apple a Google pro rozpoznání blízkosti zařízení s taktéž nainstalovanou eRouškou. Zaznamenává, s jakými jinými telefony přišel mobilní aparát do kontaktu. Neukládá osobní údaje, zaznamenává pouze čas, blízkost a anonymní identifikační kód. Na telefonu musí být zapnuté Bluetooth, jinak běží na pozadí a uživatel může využívat všechny funkce svého smartphonu.

Co se stane, když uživatel potká nakaženého?

Potká-li uživatel eRoušky dalšího se touto staženou aplikací, u nějž se později prokáže onemocnění covid 19, zobrazí se mu anonymní upozornění na možné riziko nákazy novým typem koronaviru a doporučení pro další postup.

Je pak čistě na něm, zda se ozve hygieně či svému praktickému lékaři, nebo si například dá jen větší pozor na to, aby například nemohl nakazit své blízké.

Pro fungování aplikace je nezbytné se alespoň jednou denně připojit k internetu. V ten moment se eRouška napojí na server, kde se porovnají dosud nasbírané identifikátory s těmi, které jsou v seznamu pozitivně testovaných.

Co se stane, když bude on sám pozitivní?

Prokáže-li test nákazu, hygienik po telefonátu zašle dotyčnému v SMS unikátní kód, který umožní odeslání anonymních identifikátorů (klíčů) do eRoušek ostatních uživatelů. To může nakažený udělat dobrovolně, je ale logické, že bez tohoto kroku nemá aplikace smysl. Algoritmus v každé jedné aplikaci vyhodnotí, zda případné vzájemné setkání bylo rizikové. Pokud ano, zobrazí se varovné oznámení. Díky tomu je možné upozornit i ty uživatele, které dotyčný osobně nezná.

Dozví se ostatní uživatelé identitu nakaženého?

Ne. V případě nákazy lze ze zařízení s eRouškou odeslat ostatním uživatelům pouze anonymní identifikátory (klíče), které slouží k vyhodnocení možného rizikového kontaktu. Aplikace nezná totožnost žádného uživatele. Jediný, kdo může znát totožnost nakaženého, je pracovník hygienické stanice, který s dotyčným případně povede epidemiologický pohovor. I on je ovšem povinen dodržovat maximální diskrétnost a chránit osobní údaje uživatele.

Jsou data uživatele v bezpečí? Kdo eRoušku provozuje?

Už eRouška 1.0 prošla několika nezávislými audity, které potvrdily, že je v tomto směru nezávadná a funguje v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů. To samé platí i pro její novou verzi. Aplikaci spravuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie.

Ukládá aplikace záznam polohy?

Nikoliv, aplikace ukládá ostatní identifikátory do paměti telefonu a pouze dle délky trvání a intenzity signálu Bluetooth vyhodnocuje, jak vysoké je riziko, že došlo k přenosu nákazy.

Jak si lze aplikaci eRouška nainstalovat a zprovoznit?

Stahuje se podobně jako jiné běžně užívané aplikace – tedy prostřednictvím App Store (vyžaduje systém iOS ve verzi 13.5 a vyšší) či Google Play (vyžaduje systém Android ve verzi 6.0 a vyšší). Na úvodní obrazovce po spuštění aplikace vybere uživatel volbu Pokračovat v aktivaci, v dalším okně stačí kliknout na tlačítko Zapnout. Volbu Zapnout potvrdí ještě možnost Zapněte zaznamenávání a oznamování kontaktů s COVID-19. eRouška nabídne následně uživateli možnost zasílat oznámení, kterou lze Povolit (a dostávat oznámení přímo na displej telefonu), nebo Zakázat. V následujícím informačním okně o soukromí je jediná volba - Dokončit aktivaci. V tu chvíli je eRouška aktivní, stačí ji nechat běžet na pozadí.

Jak náročná je aplikace na baterii mobilního telefonu?

Zatímco první verze aplikace „žrala“ hodně energie a čelila za to oprávněné kritice, její čerstvá „sestra“ je opakem: využívá technologie Bluetooth, běží na pozadí při vypnutém displeji a baterii chytrého telefonu nijak zvlášť nezatěžuje. Pokud do té doby uživatel využíval handsfree, chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka, nic zásadního se pro něj nemění.