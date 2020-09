V Praze se zřejmě budou děti učit v rouškách. Opatření je v plánu pro druhý stupeň a střední školy

Praha Na druhém stupni základních škol a na středních školách v Praze bude podle informací ČTK kvůli šíření koronaviru zavedena povinnost plošného nošení roušek, tedy i ve třídách při vyučování. Oznámit to mají odpoledne pražští hygienici. Nyní je v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách škol mimo třídy, tedy na chodbách či toaletách. Praha je epidemií nejhůře postiženým regionem v Česku.

Plošné nošení roušek by se nemělo týkat prvního stupně základních škol. Na opatření se podle zdroje ČTK obeznámeného s jednáním domluvilo vedení města s hygieniky. Oslovení členové rady zavedení nového opatření nepotvrdili a odkázali na oficiální stanovisko pražské hygienické stanice, která jej má vydat odpoledne.



Úmysl zavést roušky i při vyučování potvrdil ČTK ve středu předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý s odvoláním na hlavní pražskou hygieničku Zdeňka Jágrová. „V té souvislosti jsme se bavili o tom, jak dlouho by to mohlo trvat, a ona mi řekla, že to vypadá na delší dobu,“ řekl.