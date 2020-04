Přijímací zkoušky na vysoké školy nejdříve 15 dnů po otevření škol nebo na dálku, stvrdil Zeman

PRAHA Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky. Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Vysoké školy budou moci podle předlohy také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.



Některé vysoké školy už avizovaly, že kvůli epidemii budou muset zkoušky posunout. Termíny přijímacích zkoušek určuje každá vysoká škola sama, za standardního stavu je musí vyhlásit alespoň čtyři měsíce předem. Kvůli opatřením proti koronaviru to nemohou splnit, a zákon proto lhůtu zkracuje na 15 dnů.

Senát v doprovodném usnesení upozornil na možné znevýhodnění některých uchazečů o studium na vysokých školách v případě organizování přijímacích zkoušek na dálku, a to kvůli nekvalitnímu připojení k internetu. Vysoké školy by to měly podle usnesení směřovaného konferenci rektorů zohlednit.

První maturity po 1. červnu

Maturitní zkoušky by se podle jiné, už účinné úpravy měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy. Za současné situace s ohledem na plán otevírání škol počítá ministerstvo školství s prvními maturitami po 1. červnu.

Státní zkoušky na vysokých školách a obhajoby dizertačních prací se budou moci konat i prostřednictvím internetu. Podmínkou je, aby šlo o komisionální zkoušení. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit ani na dálku, měly by být po otevření škol.

Úprava vznikala ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií. V souvislosti s odpuštěním poplatků za nadstandardní dobu studia se doba od začátku března do konce srpna nebude do studia započítávat. Akademické senáty budou moci podle předlohy jednat a hlasovat na dálku.

Společnost Scio nově oznámila, že Národní srovnávací zkoušky, které organizuje a které nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli epidemii koronaviru posunou na 13. června až 11. července. Navíc bude i mimořádný on-line termín 30. května.