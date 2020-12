Testování učitelů zdarma začíná, podstoupit jej podle odborářů chce jen třetina pedagogů

Praha Jedním z klíčů, jak udržet epidemii koronaviru na uzdě bez lockdownu, má být plošné testování. Od něj si vláda slibuje, že pomůže zajistit relativně klidnější prožití vánočních svátků.

Skoro 170 tisíc učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol má od pátku možnost nechat se zdarma otestovat antigenními testy. Odběry, které se budou konat do 18. prosince, se mají následně překlopit v možnost podstoupit testy gratis pro všechny obyvatele Česka.

Ačkoli je ve hře několik neznámých, a to včetně míry ochoty dobrovolně testy podstoupit, podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) Drahoslava Ryby testování zabírá. Dává za příklad vlastní sbor.

„Pořídili jsme antigenní testy. Neustále testujeme příslušníky i naše civilní zaměstnance. Díky tomu se nákaza omezila na minimum,“ uvedl generál Ryba pro Lidovky.cz. Nyní je v karanténě okolo 150 hasičů a civilních zaměstnanců z celkem 11 tisíc. Hasiči mají důležitou roli i v nynějším testování. „Našich 32 mobilních odběrových týmů od pátku posílí odběry v rámci plošného testování učitelů. Následně se budeme podílet i na testování široké veřejnosti,“ dodal Ryba.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mají být celkové kapacity denního testování až 40 tisíc antigenních testů. Budou probíhat i v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Šéfové školských organizací se zatím snažili zjistit zájem učitelů v anketě. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého z interního průzkumu vyplynulo, že na testy nyní hodlá jít kolem třetiny pedagogů.

„Někde vím, že do toho půjdou skoro všichni. Někde naopak není takřka žádný zájem,“ popsal rozdíly v přístupu škol František Dobšík, předseda školských odborů. Vliv na to může mít jak vzdálenost k místu odběru, tak i obava ze zkažených Vánoc.

Princip dobrovolnosti

Na rozdíl od hasičů, kde funguje systém velení a rozkazů, u učitelů bude účast na testování záviset na jejich ochotě. Ředitelé nemohou testování nařídit. Z ankety mezi 150 členy Asociace ředitelů ZŠ podle jejího předsedy Michala Černého jen třetina ředitelů bere možnost testování pro učitele jako dobrou věc. Podle 20 procent je organizace testování nevyhovující. Zhruba čtvrtina je proti němu nebo je jim to lhostejné a 20 procent uvedlo, že k tomu nemá informace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve středu rozeslalo školám instrukce, jak mají postupovat. Vyplývá z nich, že ředitelé musí na požádání pedagogům vystavit potvrzení o zaměstnání. Zároveň je však možné podstoupit testy, pokud by tím nevznikl problém s výukou. Nepředpokládá se tedy, že by se učitelé uvolňovali v době výuky.

V praxi chtějí zdravotnická zařízení umožnit testování pedagogů s ohledem na čas výuky. „V Pardubicích funguje odběrové místo dokonce do 20.30, a to včetně víkendu. Přihlašování probíhá v půlhodinových blocích, do kterých se může přihlásit vždy patnáct osob,“ řekla ve čtvrtek ČTK Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje. Fungovat budou online formuláře pro zápis. V každém okrese by mělo být minimálně jedno odběrové místo.

Kdo už byl v izolaci, na test nepůjde

Učitelé podstoupí testy s rychlým výsledkem. V případě, že budou na covid pozitivní a zároveň se u nich projeví jeho příznaky, budou odesláni domů jako nemocní. Pokud budou pozitivní, avšak bez příznaků, podstoupí další, tentokrát PCR test. O výsledku musí obratem informovat svého praktického lékaře.

Vyšetření se nebude provádět u pedagogů, kteří už byli v nařízené izolaci, kdy od potvrzení jejich nákazy neuplynulo více než 90 dnů. Testovat se nebudou ani lidé, kteří v posledních pěti dnech absolvovali PCR test s negativním výsledkem.

„Slibujeme si od toho, že z populace pedagogů vybereme ty, kteří se nakazili, aniž o tom třeba ví, a půjdou do karantény. Chceme to potom zopakovat ještě začátkem ledna, před tím, než se vrátí děti po prázdninách,“ řekl na konci listopadu ministr zdravotnictví Jan Blatný. Učitelé patřili po zdravotnících mezi nejzasaženější skupiny.