Česko přešlo na třetí stupeň PES. V hospodě si smíte dát pivo, otevírají se obchody

Praha Řečeno školskou hantýrkou, trojka znamená „dobrý“. Jak na tom bude Česko ve třetím stupni protiepidemického systému PES, se teprve uvidí. Jisté však je, že nějakou dobu v něm země pobude. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), stejně jako šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nepředpokládají, že do Vánoc přijde změna. Je víc než pravděpodobné, že stupeň tři bude platný do konce roku, možná i déle.

„Epidemie neklesá tak rychle, jak bychom si přáli, tudíž je spíše nepravděpodobné, že bychom v dohledné době přecházeli do stupně dva,“ uvedl Hamáček.



Trojka nicméně navrátí život do stavu, který je rozhodně blíž normálu, než tomu bylo v předchozích dvou stupních.

Už ve čtvrtek se po šesti týdnech otevřou všechny obchody – pravda, s upraveným režimem. Lidé budou muset při každém nakupování dodržovat stejný režim jako v prodejnách potravin – jedna osoba pro sebe musí mít 15 metrů čtverečních plochy. Zelenou dostanou i služby, například kadeřnictví. Zato režim pro školy se mění až od pondělí 7. prosince.

Školy jsou jediné, které přejdou do nového režimu později. Na začátku tohoto týdne se tam vrátili všichni žáci prvního stupně, ale také žáci 9. tříd. Ostatní jsou na takzvané turnusové výuce, což znamená, že jeden týden do školy docházejí, další se učí distančně.

Se začátkem příštího týdne se do škol vrátí i studenti středních a vyšších odborných škol. I pro ně ovšem bude platit střídavá výuka – jeden týden v lavici, druhý doma.

Na vysokých školách mají výhodu první ročníky, které se ještě s univerzitní výukou neměly šanci sžít. Do školy půjdou od pondělí také, ovšem ve skupinkách, kde je maximálně dvacet studentů. Zbytek vysokoškoláků má nadále výuku distanční.

Rouška zůstává

Všechny ostatní změny nastanou už dnes. Znovu se otevírají služby a nebudou mít tak přísná opatření, jako když se uvolňovaly restrikce po jarní vlně covidu. Alespoň co se ochranných pomůcek týče. Kadeřníkům, kosmetičkám nebo manikérkám bude stačit rouška nebo respirátor. Ochranný štít mohou protentokrát nechat v koutě.

Povinnost mít ústenku platí i pro zákazníka, ovšem jen za předpokladu, že nepřekáží dané službě. Pokud tedy někdo navštíví celoobličejový peeling, bude ji moci odložit.

O trochu mírnější režim nastává i pro obchody – nemusejí odkládat do karantény zkoušený textil ani obuv. Nasadí ale ostřejší pravidla než na začátku léta z pohledu vpuštěných zákazníků. Kromě patnáctimetrového omezení na zákazníka platí, že lidé by mezi sebou měli dodržovat dvoumetrové odstupy.

Uzavřené zůstanou dětské koutky. Stejně tak i sezení u restaurací v nákupních centrech. Ty budou moci vydávat jídlo přes okénko s sebou. Co s dneškem mizí, je nedělní zákaz prodeje.

Na jedno jen ke stolu

Ode dneška může také v rodinách napříč republikou zaznít obligátní „jdu na jedno“. Otevírají se hospody a restaurace. Ale pozor, pokud si člověk nenajde místo k sezení, má smůlu, na „stojáka“ zůstat nemůže.

U stolu může sedět maximálně čtveřice lidí. Provozovna musí být navíc obsazená jen z půlky. Ovšem ode dneška je možné vypít si pivo venku – ve třetím stupni je opět povolená konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.

Nadále je ale platný zákaz nočních radovánek, provozovny musejí být zavřené mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní.

Vánoční trhy se konat mohou; rozhodnutí, zda budou, je na jednotlivých obcích. Stánky mohou ale trhovci rozbít jen se čtyřmetrovým odstupem a na trzích je zakázaná konzumace jídla i pití.

Projít se může po městě i Mikuláš s čertem a andělem. Jak ale podotkl ministr Blatný, „Mikulášové a čerti budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti“. Takže i když má někdo křídla či ocas, neznamená to, že nemusí nasadit roušku. Ústenky jsou povinné pro všechny a pravidla pro jejich nošení jsou stejná jako doposud.

S rouškou se ovšem lidé nově mohou vydat i na noční „špacír“. Zákaz nočního vycházení s třetím stupněm mizí. A možné je i sportovat, fitness lekce mohou mít devět účastníků a jednoho lektora, rouška je povinná. Neplatí jen pro profesionály.

To vše bude záviset mimo jiné na prodloužení nouzového stavu, který nyní trvá do 12. prosince. Bez něj by podle Blatného nebylo možné některá opatření vymáhat. Vláda proto znovu předstoupí s žádostí před sněmovnu.