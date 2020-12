Praha Systém testování zdarma antigenními testy bude nastaven k 18. prosinci, využije kapacity krajských nemocnic. Pomáhat bude 32 týmů hasičů. Po zasedání Ústředního krizového štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Je pravděpodobné, že do Vánoc zůstane skóre PES na třetím stupni, řekl také Hamáček. Považuje za logické žádat o prodloužení nouzového stavu na co nejdéle.



Zrušení pracovní povinnosti studentů medicíny podle Hamáčka ještě není možné. Nemocnice by to nyní nezvládly a doplatili by na to pacienti, míní.