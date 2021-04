Návrat do škol proběhne postupně. Začne v půlce dubna, ale nebude se týkat všech, prozradil ministr Plaga

Praha Ministr školství Robert Plaga uvedl pro MF DNES, že se do konce školního roku všichni žáci do lavic nevrátí. Termín návratu je stanovený na 12. dubna, ale netýká se všech školou povinných. První fáze by měla platit pro 1.stupně základních škol a praktickou výuku.

Plaga chce otevřít školy od 12. dubna. Zeman s ním nesouhlasí, návrat žáků by ještě odložil Vláda tento důležitý termín bude teprve projednávat a případně upravovat po Velikonocích, ale má podporu hlavní hygieničky Svrčinové a epidemiologické skupiny ministra zdravotnictví. Žáci 1. stupně by se po návratu do škol měli po týdnu střídat, řekl po jednání s opozicí ministr Plaga „Epidemiologové říkají jednu zásadní věc: Vzhledem k významu vzdělávání je potřeba vrátit žáky do škol, ale neznamená to signál k rozvolňování,“ řekl v rozhovoru Plaga pro MF DNES, přičemž bude důležitá epidemiologická situace pro daný okres. „Pokud půjdu postupně, první fáze začne 12. dubna. O týden později bude možné spustit praktickou výuku na středních školách a poslední ročníky vysokých škol pustit do laboratoří. To by mělo být v pondělí 19. a budeme o tom rozhodovat v pondělí 12.,“ doplnil. V další fázi by podle něj do rotací měly přijít druhé stupně základních škol, ale záležet bude na číslech.

„Teoretická výuka na středních školách v prvních vlnách není. Střední školy nejvíc pálí praktická výuka. U ní je výpadek velký a nelze ji nahradit výukou distanční,“ uvedl ještě podmínky pro výuku na středních školách.