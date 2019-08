Výběr nového šéfa Českých drah? Pozice láká bývalé politiky i vrcholné funkcionáře

Praha Kdo bude novým šéfem Českých drah? Jasno by mělo být v září. Už nyní je ale zřejmé, že výběrové řízení přilákalo řadu kádrů, kteří touží po návratu do vrcholných pozic. LN získaly seznam třinácti uchazečů o ředitelské křeslo u státního železničního dopravce. Mezi nimi je například Martin Gillar, někdejší vlivný šéf pražského dopravního podniku, který se musel sbalit po výměně politické garnitury v hlavním městě.

Zájem o vedení Drah má i bývalý hejtman Pardubického kraje Ivo Toman. Jeden ze zakladatelů ODS byl v minulosti i náměstkem ministra dopravy. Odejít musel v roce 2012 po fiasku s nepovedeným startem registru vozidel, za nějž měl jako vysoký úředník odpovědnost.

Otisk působení v pražském dopravním podniku si nese i další z přihlášených. Jan Blecha v něm byl mezi roky 2016 a 2018. V městské firmě seděl na veledůležitém postu investičního ředitele a byl i v představenstvu. V té době LN upozorňovaly na jeho působení ve stavební firmě Navatyp, jež je spojována s lobbisty Tomášem Hrdličkou a Romanem Janouškem.

Náměstkovská éra Ivo Tomana na ministerstvu dopravy skončila před sedmi lety fiaskem. Zakládající člen ODS se musel pakovat kvůli těžkým problémům, do nichž se dostal tehdy spouštěný registr vozidel. Ještě předtím neuspěl jako hejtman Pardubického kraje. V jeho čele stál jako náhradník pouze tři čtvrtě roku 2008. Poté ho z kanceláře „vyplavila“ tehdejší oranžová tsunami ČSSD. Vystudovaný stavař se nyní pokouší dostat do další vysoké funkce. Podle zjištění LN je jedním z třinácti lidí na užší listině uchazečů o uvolněné místo šéfa Českých drah.

Toman přitom není jediným kádrem, který se ve výběrovém řízení na předsedu státního železničního dopravce snaží vyšplhat zpátky do vrcholné pozice. O stejný kariérní výstup usiluje i někdejší první muž pražského dopravního podniku Martin Gillar. Klíčovou firmu metropole musel opustit loni v zimě poté, co se změnilo vedení Prahy a nominanti ANO už nebyli v kurzu.

Právník a vášnivý hokejista v minulosti působil také jako člen vedení České pošty zodpovědný za její rozvoj a strategii. Byl též místopředsedou představenstva ČD Telematika, již spoluvlastní České dráhy.

V pražském dopravním podniku seděl také další z kandidátů na ředitele železničního gigantu, Jan Blecha. Favorit ČSSD v něm zastával prestižní a vlivný post investičního ředitele, který rozhoduje mnohdy o miliardových projektech. V době, kdy nastupoval do funkce, měl za cíl pohnout s plány na výstavbu trasy metra D.

„Chci udělat vše pro to, aby Praha dohonila v úrovni moderní dopravy ta evropská města, která jsou v této oblasti na předních místech,“ říkal Blecha. Tou dobou byl někdejší náměstek z ministerstva místního rozvoje médii kritizován za působení v kontroverzní stavební firmě Navatyp, spojované s lobbisty Romanem Janouškem a Tomášem Hrdličkou.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Blecha byl v minulosti rovněž šéfem právního odboru Českých drah či náměstkem generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty.

Past na akademika

Do výběrového řízení se přihlásil i dosavadní předseda dozorčí rady ČD Karel Pospíšil. Respektovaný akademik patří k lidem, které si vybral dnes již bývalý ministr dopravy Dan Ťok. V zákulisí se ale hovoří o tom, že v tendru na nového šéfa drah nemá šanci.

České dráhy (ilustrační foto).

LN zachytily informaci, která hovoří o snaze postupně se zbavit Ťokových lidí v resortu. V Pospíšilově případě k tomu má posloužit elegantní klička. „Současný předseda dozorčí rady se přihlásil do výběrového řízení. Musel rezignovat na pozici předsedy rady, protože jinak by byl v konfliktu zájmů. Politici to chtějí využít. Z dozorčí rady sám rezignoval a za šéfa ho nevyberou,“ uvedl dobře informovaný zdroj LN, který si nepřál odkrýt svou identitu.

V kuloárech se naopak mluví o tom, že už je dopředu jistý vítěz výběrového řízení. Má se jím stát současný šéf Drážního úřadu Jiří Kolář. Na jeho jméně se údajně shodlo ANO s komunisty a také prezidentem Milošem Zemanem.

Když se LN v polovině týdne na dohodu přeptaly, zúčastněné strany se od ní oficiálně distancovaly. „Je tam výběrové řízení, nic o tom nevím,“ reagoval stručně předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který platí za hlavní motor zákulisních jednání vládního hnutí.

Kolář už ve vedení Českých drah seděl. Byl také náměstkem pro osobní dopravu. Zkušenosti má i s šéfováním Správě železniční dopravní cesty. Za pozornost stojí jeho široké politické rozkročení. Kromě podpory zmíněných stran míval totiž blízko také k dnes opoziční pravicové ODS.

Ze zjištění LN navíc vyplynulo, že je dohoda i na druhém silném postu v rámci železničního dopravce. Vládní ČSSD prosazuje dlouholetého top manažera Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra do pozice člena představenstva ČD odpovědného za majetek. Člen sociální demokracie byl též ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury.