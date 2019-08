Výbuch, který utrhl kus domu na Opavsku nepřežil jeden člověk. Spekuluje se o munici

STRAHOVICE Jeden člověk nepřežil čtvrteční výbuch v rodinném domě ve Strahovicích na Opavsku. Čtvrtina domu se zřítila; exploze stavbu poškodila natolik, že do ní statik zakázal vstup a možná bude nutné dům zbourat. Předběžná škoda činí tři miliony korun. Příčinu výbuchu policie vyšetřuje. Vyplývá to z vyjádření mluvčích policie a hasičů. Místní řekli, že mrtvý je muž středního věku, který v okolních polích hledal a sbírával válečnou munici.

Na místě neštěstí jsou i policisté i hasiči, pracuje tu těžká technika. Policisté rovněž obcházeli nemovitosti v okolí výbuchu. „V tuto chvíli probíhá na místě ohledání místa činu, a to i za pomoci dronů a zajišťují se na místě důkazy,“ uvedl v poledne policejní mluvčí Petr Směták. K možným příčinám výbuchu se zatím nechtěl vyjadřovat, podle něj by šlo o spekulace. Mluvčí nepřepokládá, že by ohledání místa činu skončilo už v pátek.



Událost se stala ve čtvrtek po 17:00. „Ještě před příjezdem záchranářů se dvěma osobám, které při výbuchu neutrpěly žádné poranění, podařilo dostat z rodinného domu ven. Další osoba byla nalezena v domě v místě výbuchu, její stav byl bohužel neslučitelný se životem,“ řekl Směták. Tělo našli v suterénu.

Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že u mrtvého záchranáři ani nezasahovali. „O tom úmrtí víme, postiženého jsme ale neviděli, jenom to byl závěr průzkumu hasičů na místě. Vzhledem ke stavu těla lékař ani nešel do těch rizikových prostor. Viděli jsme dvě další osoby, muže a ženu, tam lékař neshledal žádná poranění,“ řekl Humpl.

Po výbuchu několik minut hořelo, na místě zasahovalo šest jednotek hasičů. Z okolních tří rodinných domů bylo evakuováno deset lidí. Vrátit domů se mohli už večer, řekl mluvčí hasičů Petr Kůdela. Podle něj byla poničena čtvrtina domu, není vyloučeno, že dům bude třeba zbourat kvůli narušené statice, dodal. Na místě zasahovali policejní pyrotechnici, psovod i policejní krizový intervent.

Policisté zabezpečili okolí místa činu a spolu s hasiči ho ohledávají, dokumentují a zajišťují důkazy. „Bližší informace však budeme moci sdělit až na základě výsledků znaleckých zkoumání,“ uzavřel Směták.