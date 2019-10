Vyhlídky na generálské hvězdy. Ředitel kontrarozvědky Koudelka nejspíš opět neuspěje, větší šanci má šéf GIBS

Praha Čtvrtý pokus vlády povýšit šéfa kontrarozvědky Michala Koudelku do generálské hodnosti zřejmě zůstane oslyšen. Pravděpodobnější se podle informací LN zdá, že ­se po­ roce v úřadě dočká od ­prezidenta povýšení Radim Dragoun, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Už v úterý se bude vláda zabývat návrhem na povýšení příslušníků bezpečnostních sborů a­ armády do generálské hodnosti. Tu udílí prezident republiky zpravidla dvakrát ročně, a to v květnu k výročí konce 2. světové války a ­28. října u příležitosti Dne vzniku Československa.

Už tři roky přitom slouží v hodnosti plukovníka v čele Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Přestože vláda prezidentovi Miloši Zemanovi třikrát navrhovala, aby Koudelku povýšil, ani jednou ji hlava státu nevyslyšela. Nic ani tentokrát nenasvědčuje tomu, že by Zeman svoji pozici změnil.

S Koudelkou má Hrad dlouhodobě napjaté vztahy. Nemůže civilní kontrarozvědce odpustit její odmítavou pozici při snaze najít v­ Česku bojovou látku Novičok, kterou byl v britském Salisbury přiotráven ruský dvojitý agent Sergej Skripal spolu se svou dcerou. Moskva, již Britové z pokusu o otravu Skripala obvinili, v ­reakci na to zmínila, že novičok se mohl vyrábět i v Česku. Pro to ale podle BIS nebyly důkazy.

Podruhé se Zeman pustil do kritiky kontrarozvědky kvůli výroční zprávě, v níž zpravodajci popisovali vlivové operace čínských a­ ruských agentů v Česku. Prezident zprávu označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

Přisadil si i po varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před produkty Huawei a ZTE. „Aniž by měli důkazy, ohrozili (Koudelka a ­NÚKIB – pozn. red.) naši pozici a­ naše ekonomické zájmy v­ Číně,“ uvedl Zeman v lednu.

Michal Koudelka, šéf tajné služby BIS.

Na studené válce mezi Hradem a Koudelkou nic nezměnila ani březnová návštěva šéfa BIS v ­sídle CIA v Langley společně s premiérem Andrejem Babišem. Na ní od šéfky CIA Giny Haspelové obdržel Koudelka cenu George Teneta za zahraniční spolupráci.

Do jmenování generálem promlouvá i politika. Zatímco pro Zemana je to osobní záležitost, pro koaliční vládu zase věc síly. Premiér Babiš ani předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nechtějí ukázat, že jsou slabším partnerem Hradu. Na Koudelkovi dosud trvají, považují ho za profesionála na svém místě.

Šéf BIS má zásluhou sporu s­ prezidentem silnou podporu opozičních představitelů i nemalé části veřejnosti. Ve chvíli, kdy by z rukou Zemana obdržel povýšení, čelil by otázkám, za co že to asi vyměnil.

Mnohem blíže k povýšení do generálského stavu tak má jiný z ­předkládaných kandidátů. Vláda by měla prezidentovi navrhnout i­ šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Radima Dragouna. Ten byl do funkce jmenován loni v září.

Na rozdíl od Koudelky se o­ něm ve veřejném prostoru příliš nemluví. Až na dva rozhovory, které od příchodu do GIBS poskytl, se o tomto bývalém policistovi a státním zástupci mnoho neví. Za poslední rok se šéf inspekce, která má stíhat zločiny policistů, celníků a příslušníků vězeňské služby, podle svých slov zabýval stabilizací. Vyměnil většinu klíčových vedoucích důstojníků a na jejich místa přivedl nové.

Provedl také analýzu starých spisů, u­ nichž nabyl přesvědčení, že inspektoři nepostupovali podle zákona. O výstupech samotného vyšetřování zločinu mužů a žen v­ uniformě toho ale mnoho slyšet nebylo. Lidé z­ justice však tvrdí, že na známkování je třeba alespoň dvouleté období, po němž lze hodnotit kvalitu práce GIBS pod taktovkou nového šéfa.

Ve výroční zprávě nejvyššího státního zastupitelství se ale přece jen pozitivní známky už objevily. „Pokud jde o poznatky z ­činnosti policejního orgánu GIBS v rámci přípravného řízení, je možno dovozovat zlepšenou kvalitu obsahu vydávaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení,“ konstatuje zpráva šéfžalobce za rok 2018. Už v říjnu se Dragoun možná dočká kariérního skoku a ­hvězda zřejmě přibude i na jeho uniformě.