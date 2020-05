Preventivní vyšetření k odhalení rakoviny tlustého střeva bude od července hrazeno lidem od 50 let

Praha Preventivní vyšetření k odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku budou od července zdravotní pojišťovny hradit lidem od 50 let. Dosud byla hranice pro hrazenou kolonoskopii 55 let. Změna je součástí změny úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Případů rakoviny a tlustého střeva v ČR ubývá, v minulosti byla ale země v počtu případů na počet obyvatel mezi nejhoršími na světě.

„Zajistíme tak vyšší dostupnost screeningového vyšetření pro občany. Screening může nádorové onemocnění nejen včas zachytit, ale dokonce mu předejít,“ uvedl k tomu na facebooku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Pravidelné vyšetřování lidí nad 50 let bylo zavedeno před více než 20 lety. V současné době praktičtí lékaři a gynekologové testují pacienty mezi 50 a 54 lety jednou ročně na skryté krvácení do stolice. Starší 55 let jsou testováni jednou za dva roky nebo mohou jednou za deset let podstoupit vyšetření kolonoskopií. Více než třetina jich odhalí nějaký nález, nejčastěji adenomový polyp. Těchto nezhoubných výrůstků, které se ale mohou rozvinout v nádor, bylo za 13 let odhaleno u více než 113 000 lidí. Kolonoskopii podstoupilo asi 310 000 osob.

Díky tomu snížila úmrtnost na tyto druhy rakovin, stejně jako počet nových případů už od roku 2010. Podle odborníků je to právě díky pravidelnému vyšetřování lidí. Přesto rakovině tlustého střeva podléhá v ČR kolem 2000 lidí ročně a rakovině konečníku asi tisícovka.