Vyšetřování střelby v ostravské nemocnici potrvá asi do poloviny roku. Policie stále zjišťuje motiv

Ostrava Vyšetřování okolností tragické střelby v čekárně polikliniky ostravské fakultní nemocnice potrvá pravděpodobně do poloviny roku. Řekl to dozorující státní zástupce David Bartoš. S kriminalisty se snaží zjistit hlavně motiv dvaačtyřicetiletého střelce, který sedm lidí zabil, dva zranil a spáchal sebevraždu. Zjišťují i původ nelegálně držené pistole - vražedné zbraně. Od útoku v pátek uplyne měsíc.

„Předpokládám že vyšetřování potrvá minimálně šest měsíců. V polovině roku by mohlo být ukončeno,“ uvedl Bartoš. Dodal, že v případu figurují desítky svědků. „Větší počet jsme už vyslechli,“ řekl. Vyšetřovatelé musejí počkat na závěry znalců a posudky. Jde například o posudek z oborů balistiky, soudního lékařství, chemie či genetiky.



Zatím policisté nenechali vypracovat psychologický profil pachatele. Nechtějí komentovat ani to, zda byl nemocný. Podle jedné z verzí si totiž údajně vsugeroval závažnou nemoc a byl nespokojen s přístupem lékařů, kteří na nic nepřišli. Střelba prý měla být reakcí na tuto nespokojenost.

„Zda trpěl nějakou nemocí, nemůžeme potvrdit. Nemáme k dispozici výsledky pitev,“ doplnil Bartoš.

S pomocí kamerových záznamů policisté už znají pohyb střelce po areálu nemocnice. „V tom, jak se pohyboval, se policie orientuje. Je zaznamenáno, že procházel areálem nemocnice a polikliniky. Šel kolem několika oddělení. Jestli si tak tipoval místo útoku, to je zatím jen hypotéza,“ doplnil žalobce. Dodal, že policisté už znají i jeho pohyb po útoku. „Podařilo se vysledovat pohyb až na místo, kde vystoupil z auta a zastřelil se,“ dodal.

Finanční podpora rodinám obětí

Lidé mohou finančním darem podpořit rodiny obětí. Na různé účty už zaslali téměř deset milionů korun. Ostravská fakultní nemocnice zřídila účet s číslem 73030761/0710, kam mohou dárci přispívat do 31. března 2020. Ke středečnímu dni se na účtu sešlo bezmála 7,1 milionu. Na transparentním účtu VŠB-TUO bylo ve středu téměř 390 tisíc korun. Účet má číslo 291463872/0300.



Vězeňská služba (VS) s policejním odborovým svazem pořádá sbírku pro rodiny dvou zastřelených příslušníků VS. Ve středu na účtu číslo 4200555535/6800 bylo víc než 1,2 milionu. Sbírku vyhlásila i Základní škola Ivana Sekaniny, která chce pomoci rodině Petra Langa, jednoho z příslušníků VS. K lékaři doprovázel nezletilou dceru a zachránil jí život. Lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500. Dosud zaslali téměř 600 tisíc korun.

Sbírka vznikla i na podporu rodiny zaměstnance celní správy, jejž střelec připravil o manželku a matku jeho synů. Peníze lze zasílat na transparentní účet Spolku celníků ČR 2801736826/2010. Ve středu na něm je 559 tisíc korun.

Dvaačtyřicetiletý muž zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po 07:00. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo utéci před příjezdem policie.