Výstupová trasa na Sněžku bude do poloviny července zavřená. Kvůli opravě chodníku

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) Výstupový úsek na Sněžku od odbočky Traverz je od pondělí obousměrně uzavřen. Jde o část žlutě značené frekventované turistické trasy z Růžohorek na Sněžku. Turistický chodník bude kvůli opravám uzavřen vždy v pracovní dny od 7:30 do 16:30, a to až do poloviny července. ČTK to v pondělí řekl zástupce stavební firmy Pavel Klimeš. Důvodem je oprava horského chodníku technologií štětování.

„O víkendech a mimo pracovní dobu, popřípadě při souvislém dešti, bude staveniště s opatrností průchodné,“ uvedl Klimeš. Firma rozmístila na přístupových trasách a v okolí cedule s upozorněním na uzavřený chodník.



Turisté mají několik možností, jak se uzavřenému úseku vyhnout. Mohou využít lanovku z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu, cestu Obřím dolem nebo zeleně značenou trasu po Traverzu se spojkou na Obří hřeben a vrchol Sněžky.

Turisté, kteří chtějí využít lanovku, by měli sledovat web lanové dráhy, kde jsou aktuální informace o jejím provozu. Třeba v pondělí se horní úsek Růžová hora - Sněžka nerozjel kvůli silnému větru, vítr na Sněžce dosahoval síly přes 70 kilometrů v hodině. Dolní úsek Pec pod Sněžkou - Růžová hora byl ráno v provozu. Lanovka může jet do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. „Na Sněžce fouká asi 20 m/sec. a bude foukat do středy,“ napsal SMS zprávou náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Horní úsek lanovky by měl v pondělí zůstat kvůli silnému větru mimo provoz a možná nepojede ani v úterý, sdělil ČTK strojník lanové dráhy.

Štětování je starobylá technologie používaná při stavbách horských chodníků. Při štětování se kameny do cesty pokládají na výšku po spádnici tak, aby po nich voda snáze stekla. Jde o staletími prověřenou techniku stavby cesty, která je pak velmi odolná proti zátěži a povětrnostním vlivům.