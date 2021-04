Vysvětlíme spojencům z EU a NATO, o co jde v kauze Vrbětice, slibuje vicepremiér Hamáček

PRAHA Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), nyní pověřený i řízením ministerstva zahraničí, bude o případu výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, do něhož se podle zjištění českých bezpečnostních složek zapojili příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU, mluvit v pondělí na zasedání ministrů zahraničí EU. Čeští velvyslanci při Evropské unii a NATO mají podle jeho instrukcí o kauze informovat spojence v obou organizacích.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V sobotu večer to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s Hamáčkem, který je ministrem vnitra a dočasně řídí i ministerstvo zahraničí. Česko na to reaguje vyhoštěním 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Rusko v prvních reakcích označilo informace za absurdní a očekává odvetné kroky vůči českým diplomatům v Moskvě.



„Instruoval jsem naše velvyslance při EU a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbětice. V pondělí o tom budu mluvit i na zasedání ministrů zahraničí EU,“ uvedl Hamáček. Ve středu by měl Hamáčka podle dřívějšího vyjádření Hradu ve funkci šéfa české diplomacie vystřídat kandidát ČSSD Jakub Kulhánek.

Mnozí opoziční politici považují informace o zapojení ruských agentů do exploze vrbětického areálu za skandální a vyzvali Babiše, aby téma nastolit při jednání NATO i Evropské unie. Babiš ještě v sobotu večer hovořil s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a o kauze Vrbětice ho informoval. „Na příští Evropské radě budu naše partnery podrobně informovat,“ dodal český premiér.



Čeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu „v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti“ pátrají po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v době výbuchu ve Vrběticích pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasů hledaných mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.