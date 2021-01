Youtubeři připravili pro vládu videa, která mají vyvracet dezinformace. Nově je Babišův kabinet i na TikToku

Praha Úřad vlády vydá do půlky února na sociálních sítích sérii videí, která mají vyvracet dezinformace šířené o očkování proti onemocnění covid-19. Strakova akademie to v pátek uvedla v tiskové zprávě. Úřad ve čtvrtek oznámil, že si zřídil účet na sociální síti TikTok, související smlouvu na nákup reklamního prostoru na propagaci v hodnotě půl milionu korun kritizují někteří opoziční politici.

Sérii sedmi videí vytvořili Anna Šulcová a Jakub Gulab, úřad je bude zveřejňovat na sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a TikTok od pátku do poloviny února.

V pátečním videu hovoří hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, v dalších budou účinkovat viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, primářka Hana Roháčová či ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Pravda o očkování. @AnnaSulcova a Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, o dlouhodobém účinku vakcíny.

Babiš uvedl, že Šulcová a Gulab na sociálních sítích o pandemii informují už dlouho a nyní se dohodli, že videa připraví pro Strakovu akademii zadarmo. „Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce. Moc jim děkuju, že v téhle době takto pomáhají veřejnosti s osvětou,“ uvedl Babiš. Úřady jsou od konce loňského roku kritizovány za chybějící kampaň k propagaci očkování. Strakova akademie koncem roku zveřejnila spot k začátku vakcinace, Babiš tehdy uvedl, že kampaň by měla být připravena do konce ledna.

Smlouvu na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích kritizují někteří opoziční politici. „Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není,“ uvedl ke zřízení účtu na síti TikTok šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru uvedla, že opozice od jara apeluje na vládu, aby zlepšila komunikaci. „A to se fakt nevylepší TikTokem,“ uvedla. Šéf lidovců Marian Jurečka připomněl debatu o vládním nákupu stříkaček. „Co tak raději umět nakoupit správné stříkačky, to by mohlo pro začátek stačit,“ komentoval zřízení účtu na TikToku. Radiožurnál a iROZHLAS.cz ve čtvrtek informovaly, že stříkačky s pevnou jehlou objednané v Číně nejsou vhodné pro vakcinaci. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že 1,8 milionu stříkaček z Číny je určených k ředění.