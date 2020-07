Za déšť jsme vděční. Aby se vyrovnal deficit, muselo by takhle pršet ještě půl roku, tvrdí meteorolog

Praha Červen byl údajně tím nejdeštivějším za posledních 60 let. V Česku během tohoto měsíce spadlo 151 milimetrů srážek, což je dvojnásobek dlouhodobého průměru. Přestože byl objem srážek letos v červnu podle Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší za tento měsíc od roku 1961, stav spodních vod zůstává i nadále žalostný.

K situaci, kterou meteorologové označili jako nejdeštivější červen od roku 1961, se v rozhovoru pro server Lidovky.cz vyjádřil meteorolog Daniel Maňhal. Ten pracuje na regionálním předpovědním pracovišti v Českých Budějovicích, které funguje pod záštitou Českého hydrometeorologického úřadu.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete takové množství srážek během posledního měsíce?

V červnu nebyla prakticky žádná tlaková výše, maximálně výběžky vyššího tlaku vzduchu, které předznačují sušší a stabilnější vzduch. Naopak nad východní Evropou se usadila výšková tlaková níže, která se tam držela velmi dlouho. Na našem území jsme tak měli velké množství vlhkosti, což bylo příhodné pro tvorbu přeháněk a bouřek. Málo dní bylo beze srážek. Východní situace tomu dost napomohla.

Lidovky.cz: Dala se taková situace po období dlouhého sucha očekávat, nebo se jedná o anomálii?

Kromě sledování situace na východě, která srážky předznačovala, neexistuje žádný způsob, jak situaci predikovat. Takže za mě jako meteorologa se to očekávat nedalo, nicméně díky za to. Navzdory povodním, které byly na severu kraje nebo i v Beskydech, jsme za srážky velmi vděční. Díky nim se totiž alespoň částečně doplnily hladiny spodních vod.

Lidovky.cz: Jak moc by ještě muselo pršet, aby se hladina spodních vod dostala do normálu?

Vodní bilance je stále negativní a srážkový deficit značný. V takovéhle míře by muselo pršet alespoň pět nebo šest měsíců. Deficit je v současnosti zhruba jeden roční srážkový úhrn, záleží samozřejmě od místa. Na horách jsou hodnoty třeba i poloviční, nicméně voda chybí všude.

Lidovky.cz: Dá se předpokládat pokračování tohoto trendu, tedy deštivého léta?

Nejsem zastánce klimatických výhledů na měsíc dopředu. V tomto případě se totiž jedná pouze o statistiku. Pokud nastane stabilní situace, můžeme objektivně říct, jaké bude počasí maximálně 10 dní předem.

Lidovky.cz: Co si představit pod pojmem stabilní situace?

Pokud se u nás usídlí tlaková výše a počasí je sušší, pak je předpověď jistější. Když naopak přichází jednotlivé fronty, mohou se kdykoliv zpozdit a předpověď tak není zcela jednoznačná.

Lidovky.cz: Republiku zasáhly v posledních měsících přívalové deště, čekají nás v následujících týdnech či měsících další takové?

Bouřkové situace určitě nastanou, to vždy souvisí se studenou frontou, která bouřky v podstatě „nakopne“. Teplotní rozdíly jsou pro bouřky příhodné a v létě většinou bouřky přijdou. S nimi je vyšší pravděpodobnost i přívalových dešťů, které zaviní vylití vody v krátkém časovém horizontu. To, že přijdou přívalové deště, rozhodně není vyloučené.

Lidovky.cz: Nejvíce pršelo v Pardubickém kraji, existují zde nějaké speciální podmínky, které by to zapříčinily?

Žádné speciální podmínky pro nejvyšší koncentraci srážek právě v tomto místě nejsou. Bouřky se tam jednoduše trefily. V Rychnově nad Kněžnou spadlo až 117 milimetrů vody. To se skutečně nestává každý rok.