Revoluce v přidělování hypoték? Za hasiče či učitele bude ručit Praha, navrhuje Marvanová

PRAHA Formující se nová pražská koalice Pirátů, hnutí PRAHA SOBĚ a Spojených sil pro Prahu chce, aby lidé snadněji dosáhli na hypotéky. Budoucí radní Haně Marvanové by se líbilo, kdyby Praha zřídila fond, kterým by ručila za hypotéky hasičů, učitelů nebo policistů.

Marvanová (Spojené síly pro Prahu) podle serveru E15.cz považuje za nutné pomoci dosáhnout na hypotéku skupině obyvatel, kteří jsou pro město důležité. Spojené síly pro Prahu to měly jako jeden z bodů i ve svém předvolebním programu.

„Chceme to spustit jak pilotní projekt pro lidi v profesích, které Praha nutně potřebuje. Jsou to například hasiči, policisté, učitelé, zdravotní sestry,“ sdělila Marvanová. Oficiální programové prohlášení však zatím nebylo zveřejněno.



Konkrétní řešení

Ostatní partneři z budoucí koalice se k myšlence založení fondu, kterým by Praha ručila za hypotéky, staví vlažně. „Máme k tomu návrhu velmi rezervovaný postoj, protože v nynější bytové krizi je problém na straně nabídky,“ uvedl nadcházející radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Zástupci hnutí PRAHA SOBĚ zatím nechtějí plán Marvanové komentovat.



Podle Marvanové je však potřeba koncept dopracovat do konkrétní podoby. K tomu dodává, že město by benefitovalo i za předpokladu, že by někdo nedokázal úvěr splácet. „Možností by bylo, že město koupí jeho byt a nechá ho tam bydlet jako nájemníka,“ dodává Marvanová.



Návrh ovšem vehementně kritizuje Alexandra Udženija z pravděpodobně opoziční ODS. Podle ní je tento přístup nespravedlivý a nesystémový. „Vnímám to jako levicový návrh, kterým si chce nová koalice zavázat selektivně vyvolené obyvatele Prahy. Je to velmi nespravedlivý přístup,“ řekla pro E15.cz Udženija.