Za organizování homosexuální prostituce jde k soudu šest lidí. Skupina obchodovala i s nezletilými chlapci

Praha Státní zástupkyně obžalovala šest lidí z toho, že v Praze jako organizovaná skupina zjednávali muže - i mladší 18 let - k poskytování homosexuální prostituce. Případ se má týkat klubu Escape v ulici V Jámě. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v úterý sdělil, že stíhaným lidem je od 26 do 54 let.

„Obviněným osobám je kladeno za vinu, že jako členové organizované skupiny spáchali zločin kuplířství a zločin obchodování s lidmi v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci, či ve spolupachatelství přečin svádění k pohlavnímu styku v jednočinném souběhu s přečinem ohrožování výchovy dítěte, kdy oba přečiny byly páchány po delší dobu,“ popsal Cimbala. Německý policista jde do vězení kvůli sexuálnímu napadení. Ve službě osahával dvě ženy, měl u sebe nabitou zbraň Za organizované obchodování s lidmi za účelem prostituce hrozí trest pět až 12 let vězení nebo propadnutí majetku. Mezi obžalovanými jsou dva státní příslušníci ČR původem z Bulharska, jeden další Čech a dva Slováci. Nejstarším obviněným je státní příslušník Švýcarska. Trestnou činnost údajně páchali nejméně od dubna 2015 do listopadu 2017. Mladé muže - především ve věku od 18 do 25 let, ale i mladistvé - prý v gayklubu zaměstnávali nejen na pozicích tanečníků a společníků, ale i k poskytování sexuálních služeb za úplatu. Získané peníze si pak přerozdělovali, tvrdí obžaloba. Na Slovensku začal soud s exministrem Ruskem a podnikatelem Kočnerem kvůli padělání směnek za 1,8 miliardy Kauzu bude řešit pražský městský soud. Jeho mluvčí Markéta Puci sdělila, že obžalobu obdržel 17. července a že ji dostal na starosti senát soudkyně Kateřiny Radkovské. Termín hlavního líčení zatím nebyl stanoven. Obžaloba zahrnuje řadu dílčích skutků a má přes sto stran.