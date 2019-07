Hostinský ubodal hosta své restaurace. Nejvyšší soud potvrdil trest 12 let vězení

Brno Nejvyšší soud odmítl dovolání hostinského Romana Plechšmída, jenž v chatové osadě u Písku ubodal po myslivecké zábavě hosta své restaurace. Má si za to odpykat 12 let ve vězení, vyplynulo z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím soud nezpřístupnil.

Incident se stal loni 7. ledna v osadě Vojníkov dvě hodiny po půlnoci, když se účastníci zábavy Poslední leč rozcházeli domů. Plechšmíd se tehdy před restaurací dostal do konfliktu se svým vrstevníkem. Z kapsy vytáhl zavírací nůž a soka pětkrát bodl do hlavy, hrudníku a břicha. Jedna rána zasáhla srdce a napadený muž na místě zemřel.

Tehdy devětatřicetiletý Plechšmíd se hájil tím, že konflikt vznikl už v restauraci, kde ho údajně muž zasypal silnými ranami do hlavy. Nikdo ze svědků však nic takového neviděl, dění uvnitř popisovali jako „standardní průběh zábavy podobného typu“. Následný kontakt hostinského s hostem venku zaznamenali spíše jako pošťuchování nebo strkání, trval prý velmi krátce.

Hostinský tvrdil, že jeho počínání před restaurací bylo nutnou obranou, nožem údajně jen švihal před sebou. Vyvrátil to ale jak lékařský, tak mechanoskopický posudek. Všechny rány do těla útočník vedl kolmo a do hrudníku bodl svou oběť velkou silou.

Pachateli hrozilo až 18 let vězení. Soudy ale zohlednily mimo jiné to, že na vzniku rozepře měl podíl i zavražděný muž. Matce zavražděného a jeho nezletilé dceři má Plechšmíd podle pravomocného verdiktu vyplatit náhradu nemajetkové újmy.