Ubil dvě ženy. Slovenský bezdomovec si odpyká celkem 35 let, pak bude vyhoštěn

PRAHA Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil trest pro bezdomovce ze Slovenska Ľubomíra Poláka, který podle rozsudku mezi roky 2015 a 2017 postupně ubil dvě ženy. Za smrt první z nich, kterou soud kvalifikoval jako těžké ublížení na zdraví, půjde do vězení na 14 let, za trýznivou vraždu druhé si odpyká 21 let. Celkem by tak ve vězení měl strávit 35 let, pak bude vyhoštěn z Česka. Rozsudek je pravomocný. Obžaloba Poláka vinila i z vraždy manžela jedné z žen, kterou se nepodařilo prokázat.

V českém právu běžně platí absorpční zásada, tedy že se trest ukládá podle nejpřísnější hranice sazby nejzávažnějšího činu. V některých případech je možné tuto hranici zvýšit, ale i tak nesmí přesáhnout hranici 30 let (poté už je možné uložit pouze trest doživotní).



Třiatřicetiletému Polákovi ale byly uloženy tresty dva. Dva dny před vraždou mu byl pravomocně uložen podmíněný trest za výtržnictví v jiné věci, a soud proto nemohl za ubití obou žen uložit úhrnný trest. Podmíněný trest tak zahrnul do trestu za ublížení na zdraví, za vraždu muže potrestal samostatně.

Polák byl odsouzen za smrt ženy, se kterou od léta 2015 do ledna 2016 přebýval ve sklepení opuštěné budovy v Povltavské ulici v Praze. Podle obžaloby ji opakovaně napadal, mimo jiné ji mlátil a kopal do hlavy a hrudníku, několikrát jí zpřelámal žebra.

Žena zemřela v lednu 2016, podle lékařů se u ní v důsledku zranění a ženiny dlouhodobé nemoci rozvinul mimo jiné akutní zánět plic. Neprokázalo se ale, že by zranění byla přímou příčinou ženiny smrti, i proto čelil Polák v tomto bodě jen obžalobě z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za které byl také potrestán.

Dalšího napadení se podle obžaloby dopustil loni 18. srpna ve Štorchově ulici, kdy se pohádal se svou tehdejší družkou poté, co mu řekla, že se s ním chce rozejít. Polák ženu podle státních zástupců začal mlátit do hlavy, šlapal jí na hrudník a dusil ji. Později zemřela kvůli úrazovému šoku, měla polámaná žebra a vnitřní krvácení, podle obžaloby musela trpět velkými bolestmi. Polák byl v této části odsouzen za vraždu.

Polák vinu odmítá. V obou případech tvrdil, že ženy byly opilé a zakoply nebo spadly ze schodů. Podle něj také odmítaly lékařskou pomoc. Jeho obhájkyně ve středu v odvolání upozornila na to, že je podle ní uložený trest nepřiměřeně přísný. „Tak strašné to nebylo,“ řekla soudu. Tvrdila, že navíc nebylo prokázáno, že skutky spáchal právě Polák. Soudu předložila znalecký posudek, podle kterého prý není možné jistě určit, jak zranění žen vznikla.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Pavly Augustinové ale ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že ženy Polák delší dobu bil. Jeho obhajobu označila soudkyně za účelovou. „Bylo zcela evidentní, že (první) poškozená byla zbita. O tom, že byla zbita obžalovaným, také nejsou žádné pochyby, řekla soudkyně. Ženě prý Polák záměrně nepřivolal pomoc.

Stejně tak podle Augustinové nebylo pochyb o tom, že vraždu druhé ženy spáchal právě Polák. „Z provedených důkazů je evidentní, že to byl on a nikdo jiný,“ uvedla Augustinová. Soudkyně dodala, že ženu Polák nechal v bolestech umírat, zatímco sám chodil dolů za známými popíjet.

Polák čelil původně obžalobě i z další vraždy. V červenci 2015 podle spisu po mostem Barikádníků ve Vltavě utopil svého známého, manžela první ze zabitých žen. Podle spisu chtěl jeho manželku získat pro sebe. Zprošťující rozsudek pražského městského soudu v této části platí, státní zástupkyně proti němu odvolání nepodala. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že se skutek stal.