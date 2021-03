Za ubodání spolubydlícího poslal soud muže na 17 let do vězení, o vraždu se pokusil už dříve

Praha Soud ve čtvrtek udělil třiačtyřicetiletému Róbertu Rácovi, který podle obžaloby loni v létě ubodal spolubydlícího, sedmnáctiletý trest vězení. Muž se k činu přiznal. Tvrdil však, že svého o 11 let staršího přítele zabít nechtěl.

Ponechal si proto lhůtu pro případné odvolání stejně jako státní zástupce. Kvůli tomu, že byl již jednou za podobný čin odsouzen, hrozil Rácovi i výjimečný trest.

Událost se odehrála loni 23. srpna v panelovém domě v Mladé Boleslavi. Rác se podle obžaloby v noci pohádal se svým spolubydlícím, který ho chytil pod krkem a praštil do oka. Obžalovaný si poté došel ke kuchyňské lince pro nůž a přítele pobodal a pořezal na hlavě, obličeji, krku a ramenech. Zasadil mu nejméně devět ran. Muž na následky zranění zemřel.

Předseda trestního senátu Jiří Wažik odmítl možnost, že by kvůli předchozímu napadení ze strany spolubydlícího neměl čin posuzovat jako vraždu. „Jednoznačně se nejednalo o tak zlé a ponižující jednání, aby bylo omluvitelnou pohnutkou pro následný čin,“ uvedl soudce. Nemohl proto odsoudit Ráce za zabití.

Wažik však zároveň prohlásil, že si muž za svůj čin nezasloužil výjimečný trest. V tom se shodl i se státním zástupcem, který Rácovi navrhoval pouze o rok delší vězení, než mu soud nakonec udělil.

Soud podle Wažika plně uvěřil výpovědi obžalovaného o tom, jak se celá věc stala. Rác uvedl, že spolu se svým spolubydlícím popíjeli doma pivo, poté se vydali na diskotéku, kde si dali ještě několik skleniček tvrdého alkoholu. Po návratu do bytu ho přítel hodil na postel, škrtil ho a dal mu ránu do oka. „Vůbec si nevzpomínám, proč jsme se hádali,“ prohlásil. Ve své dřívější výpovědi na policii však uvedl, že se konflikt týkal dcery jeho spolubydlícího, která s nimi trávila večer a později zůstala sama na diskotéce.

Rácovi podle jeho výpovědi následně „přeskočilo“. Vzal kuchyňský nůž a spolubydlícího několikrát bodl. Když si uvědomil co udělal, šel na chvíli na vzduch před dům. „Vyčítal jsem si to hrozně,“ uvedl. Protože si zapomněl klíče, chvíli mu trvalo, než se dostal zpět do bytu. Vevnitř zjistil, že je jeho přítel už mrtvý.

„Velice toho lituji. Nejvíc mě mrzí, že jsem to udělal opakovaně,“ dodal ve čtvrtek muž ve své závěrečné řeči. Rác se již dříve pokusil o vraždu. V roce 2008 pobodal jiného spolubydlícího. O rok později byl odsouzen a z vězení vyšel v listopadu 2015.