Zabijačka u Mynáře byla prý ‚chirurgická‘. Vyšetřuje mě už i kriminálka, říká starosta Osvětiman

Praha/Osvětimany Hradní kancléř Vratislav Mynář uspořádal v pátek ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku zabijačku, které se v době platnosti nouzového stavu zúčastnilo šest lidí. Na porážku prasete dorazil i starosta obce Aleš Pfeffer, který pro server Lidovky.cz přiznal, že kvůli osobní účasti na akci ho již vyšetřuje i kriminální policie.

Lidovky.cz: Páteční zabijačka Vratislava Mynáře se stala ostře sledovanou událostí, ke které se v neděli vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Jak celou věc vnímáte?

Musím poznamenat, že to nebyla zabijačka, ale nucená porážka. Pan Mynář mi den dopředu volal a řekl mi, že má problém s prasetem. Chtěl radu, neboť nevěděl, co s ním má dělat. Tak jsem mu řekl, že ho bude muset zabít, protože co jiného s ním. Porážka proběhla v pátek dopoledne, žádné oslavy a hodování se nekonalo.

Lidovky.cz: Proč jste se toho účastnil?

Já jsem to tam jen přišel zkontrolovat. Byl jsem tam skoro po celou dobu, dohromady nás tam bylo, za tu dobu, co jsem tam byl, pět, navíc to probíhalo téměř v rodinném kruhu. Porážku organizoval švagr pana Mynáře. Prase se porazilo, naporcovalo a maso se strčilo do mrazáku. V tom spočívala celá „akce“. Žádné pivo, hudba, jídlo, nic, pouze nucená porážka. Nic jsme neporušili.

Lidovky.cz: Co hygienické předpisy? Dodržovali jste například rozestupy?

Osobně bych řekl, že tohle byla spíš chirurgická zabijačka.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Tím chci říct, že vše proběhlo v souladu s hygienickými předpisy. Všichni měli nejen roušky, ale také rukavice, rozestupy jsme dodržovali a navíc, já jsem tam osobně dovezl asi litr dezinfekce. Proto jsem řekl chirurgická zabijačka. Vše jsme dodrželi a musím poznamenat, že celá situace je až úsměvná.

Lidovky.cz: Úsměvná?

Vezměte si, že je na mě podaných několik trestních oznámení v souvislosti s tímto. Dokonce za mnou přijela i kriminálka, která mě vyšetřuje. Divím se, že se takto plýtvá penězi státních poplatníků. Jsem z toho znechucený. Hlavně kolik nenávistných emailů mi přišlo…

Lidovky.cz: V médiích jste uvedl, že všichni účastníci se nechali den před porážkou otestovat na koronavirus…

Ano, to byla moje prosba. Poprosil jsem švagra pana Mynáře, jestli by nebyla možnost sehnat někoho, kdo by účastníky porážky otestoval, aby vše bylo v pořádku. Ve čtvrtek večer dorazila doktorka, která nás všechny otestovala, a výsledky jsme měli negativní.

Lidovky.cz: Nemyslíte si, že tato „akce“ může lidi spíš podnítit k tomu, aby přestali dodržovat karanténu?

Ne. Ale vezměte si třeba tohle; četl jsem na internetu nespočet zpráv o tom, jak lidé trávili víkend. Někteří bez roušek, u vody, pivo se točí, zmrzlina se líže. To je v pořádku. A my tady v pěti lidech uskutečníme nucenou porážku, dodržujeme předpisy a je z toho celonárodní aféra. Řekl bych, že za protektorátu se udávalo gestapu a gestapo za to popravovalo. A dneska? To funguje tak, že se udává novinářům a pak je z toho veřejný lynč. Škoda, že neděláme popravy, to by bylo ještě zajímavější… Je to hodně smutné.