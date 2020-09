Začala generální oprava Barrandovského mostu v Praze. Potrvá pět let, řidiče čekají omezení

PRAHA Pražská Technická správa komunikací (TSK) začala s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která potrvá do roku 2025. Její první část se bude odehrávat pod mostem, potrvá více než rok a bude znamenat zúžení Modřanské ulice do jednoho pruhu. Omezení na samotném mostě pak přijdou až od roku 2022, kdy bude provoz omezen v obou směrech o jeden pruh.

Celkové náklady na rekonstrukci budu podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) asi 600 milionů korun.

Barrandovský most spojuje Prahu 4 a 5. Vybudován byl v letech 1978 až 1988, měří přes 340 metrů a je na něm osm jízdních pruhů a dva chodníky. Je součástí pražského okruhu a denně po něm projede 144 000 aut.

Náměstek také uvedl, že první část mostu byla dokončena v roce 1983 a druhá o pět let později. „Dospěli jsme do stádia, že musí projít generální opravou,“ řekl. První část opravy, která byla dnes zahájena a potrvá do konce listopadu příštího roku, se týká spodní části mostu, tedy základů a pilířů. Práce se budou odehrávat i na Vltavě, a to buď z pontonu, nebo je zajistí potápěči. V zimě bude přestávka. Náklady na první etapu jsou podle Scheinherra 63 milionů korun.

Druhá část opravy se bude týkat samotné mostovky a také nájezdových ramp. Nyní jsou na mostě čtyři plus čtyři pruhy, v době rekonstrukce jeden v každém směru ubyde. Náměstek dále řekl, že před zahájením oprav se podařilo uskutečnit rekonstrukci například navazujících částí Jižní spojky a Štěrboholské radiály a také zkapacitnění nájezdových a sjízdných ramp do Modřanské ulice včetně křižovatky. „To jsou zkoordinované projekty tak, aby dopady na dopravu během rekonstrukce mostu byly co nejmenší,“ vysvětlil.

V souvislosti s plánovanou stavbou Radlické radiály, která se má na vnitřní okruh napojovat právě na Barrandovském mostě, se objevily obavy ohledně jeho nedostatečné kapacity. Podle náměstka nyní město nechává prověřit možnosti, jak uzel rozšířit a umožnit průjezd více aut. „Podle mě je ale nereálné rozšíření v rámci této konstrukce,“ řekl. Nejspíš by se tedy musel postavit nový most. „Ale to je skutečně teď ve fázi ideové studie,“ doplnil Scheinherr.

Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a při nehodě se zranili čtyři lidé. Nová lávka má být hotova v říjnu. Město nedávno také schválilo kompletní rekonstrukci Libeňského mostu, ve špatném stavu jsou i Hlávkův a Palackého most. Kromě toho magistrát plánuje stavbu Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem a mluví se o novém Rohanském mostu, který by mohl propojit Karlín a Holešovice.